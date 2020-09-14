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Toprak, su ve çocuk projesi hız kazandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.09.2020 18:01 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen toprak, su ve çocuk projesi hız kazandı.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuk evleri sitesinde bulunan 8 bin metre kare alan içinde kurulması planlanan sera, hobi bahçeleri ve atölyeler ile çocuk evleri sitesinde kalan ve sosyal ve ekonomik destek alan çocukların faydalandırılması planlanıyor.Torak, su ve çocuk projesinin gerçekleştirildiği alanı ziyaret eden İl Müdürü Fehmi Çelik proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.Müdür Çelik, “Çocuklarımızın her alanda gelişimi bizler için çok önemli, çocuklarımızın karşılaştığı her durum onlar için ufuk açıcı birer tecrübe olacaktır.

Toprak, su ve çocuk projesi hız kazandı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen toprak, su ve çocuk projesi hız kazandı.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuk evleri sitesinde bulunan 8 bin metre kare alan içinde kurulması planlanan sera, hobi bahçeleri ve atölyeler ile çocuk evleri sitesinde kalan ve sosyal ve ekonomik destek alan çocukların faydalandırılması planlanıyor.
Torak, su ve çocuk projesinin gerçekleştirildiği alanı ziyaret eden İl Müdürü Fehmi Çelik proje ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Müdür Çelik, “Çocuklarımızın her alanda gelişimi bizler için çok önemli, çocuklarımızın karşılaştığı her durum onlar için ufuk açıcı birer tecrübe olacaktır. Çocuk evleri sitesinde kalan ve kurumumuzdan sosyal ve ekonomik destek alan çocuklarımıza yönelik olarak içerisinde sera, hobi bahçeleri ve atölyelerin bulunduğu, çocuklarımızda bütüncül yaklaşım eğitim modeli uygulayabileceğimiz yani çocuklarımızın dil-bilimsel, duygusal, ince-kaba motor, öz bakım ve sosyal becerilerini geliştirmeye odaklı bir gelişim destek modeli uygulamak için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki bu proje ile çocuklarımız problem çözebilen fikirlere sahip olarak yetişeceklerdir” diye konuştu.

Toprak, su ve çocuk projesi hız kazandı

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