Topsöğüt’te doğalgaz öncesi yol hazırlıkları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Topsöğüt Mahallesi sınırlarında bulunan Fatih Caddesinde genişletme çalışmaları yapılıyor.

Genişletme çalışmaları öncesi bölgede ilgili kurumlar altyapı çalışmaları yapıyor. Topsöğüt ve bölgesine verilecek doğalgaz öncesi hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, Fatih Caddesi’nin bazı bölümlerinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor.

Fatih Caddesi genişletiliyor

10 metre genişlikten 25 metre genişliğine çıkarılacak Fatih Caddesi, Kuzey Kuşak yoluna bağlanıyor. Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Mühendisi Doğan İnce yapılan çalışmayı değerlendirdi.

Mühendis İnce, 1.7 kilometre uzunluğundaki Fatih Caddesi’nin Topsöğüt Viyadüğünden başlayarak genişletileceğini belirterek, “Fatih Caddesi, Topsöğüt bölgesinde önemli bir arter. Caddenin mevcut genişliği 10 metre, biz genişletmek için plan ve projelerimizin hazırlığını yapıyoruz. 10 metre genişliğindeki caddeyi 25 metre genişliğine çıkaracağız. Yol çalışmaları öncesi ilgili kurumlar altyapı çalışmaları yapıyor. Bu alt yapı çalışmalarından biri de doğalgaz. Bu altyapı çalışmalarının daha hızlı ve sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için biz önceden harekete geçtik. Fatih Caddemizin bazı bölümlerinde yapıları ortadan kaldırdık ve genişletme çalışmaları yaptık. Doğalgaz ana merkezi için yer açıp, hatların belirlenen yerde çekilmesini sağlıyoruz. Bölgede imar uygulamaları devam ediyor. Bu çalışma bittiğinde yolumuzun tamamı 25 metre genişliğine çıkarılacak” şeklinde konuştu.



