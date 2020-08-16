YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Topsöğüt’te doğalgaz öncesi yol hazırlıkları yapılıyor

Topsöğüt’te doğalgaz öncesi yol hazırlıkları yapılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 16.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Topsöğüt Mahallesi sınırlarında bulunan Fatih Caddesinde genişletme çalışmaları yapılıyor.Genişletme çalışmaları öncesi bölgede ilgili kurumlar altyapı çalışmaları yapıyor.

Topsöğüt’te doğalgaz öncesi yol hazırlıkları yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Topsöğüt Mahallesi sınırlarında bulunan Fatih Caddesinde genişletme çalışmaları yapılıyor.
Genişletme çalışmaları öncesi bölgede ilgili kurumlar altyapı çalışmaları yapıyor. Topsöğüt ve bölgesine verilecek doğalgaz öncesi hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, Fatih Caddesi’nin bazı bölümlerinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıyor.

Fatih Caddesi genişletiliyor
10 metre genişlikten 25 metre genişliğine çıkarılacak Fatih Caddesi, Kuzey Kuşak yoluna bağlanıyor. Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Mühendisi Doğan İnce yapılan çalışmayı değerlendirdi.
Mühendis İnce, 1.7 kilometre uzunluğundaki Fatih Caddesi’nin Topsöğüt Viyadüğünden başlayarak genişletileceğini belirterek, “Fatih Caddesi, Topsöğüt bölgesinde önemli bir arter. Caddenin mevcut genişliği 10 metre, biz genişletmek için plan ve projelerimizin hazırlığını yapıyoruz. 10 metre genişliğindeki caddeyi 25 metre genişliğine çıkaracağız. Yol çalışmaları öncesi ilgili kurumlar altyapı çalışmaları yapıyor. Bu alt yapı çalışmalarından biri de doğalgaz. Bu altyapı çalışmalarının daha hızlı ve sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için biz önceden harekete geçtik. Fatih Caddemizin bazı bölümlerinde yapıları ortadan kaldırdık ve genişletme çalışmaları yaptık. Doğalgaz ana merkezi için yer açıp, hatların belirlenen yerde çekilmesini sağlıyoruz. Bölgede imar uygulamaları devam ediyor. Bu çalışma bittiğinde yolumuzun tamamı 25 metre genişliğine çıkarılacak” şeklinde konuştu.

Topsöğüt’te doğalgaz öncesi yol hazırlıkları yapılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPınar Altuğ'u kızdıran yorumPınar Altuğ'u kızdıran yorum
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Mamak’ta 24 dönümlük lavanta bahçesi

Türkiye’nin ilk sağlık müzesinde sona doğru

Türkiye’nin ilk sağlık müzesinde sona doğru

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Kayserispor Mensah için ’Tamam’ dedi

Malatya Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazar

İmsak
04:04
Sabah
05:35
Öğle
12:36
İkindi
16:22
Akşam
19:27
Yatsı
20:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazar

Başak Eczanesi
Merkez
İstasyon Eczanesi
Merkez
Kiğılı Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

Mini Hayvanat Bahçesi İlgi Görüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.