YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Topu dereye düşünce peşinden atladı, 12 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Topu dereye düşünce peşinden atladı, 12 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

10.04.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de akşam saatlerinde topu dereye düşen 12 yaşındaki çocuk, 3 metrelik istinat duvarından atladı. Derede mahsur kalan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Topu dereye düşünce peşinden atladı, 12 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Olay Mimar Sinan Caddesi, Asar Deresi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 yaşındaki Yasin K. sokak arasında top oynadığı esnada, topu dereye düştü. Topunun peşinden 3 metrelik istinat duvarından atlayan çocuk dere yatağından çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdiven ile dere yatağına inerek 12 yaşındaki çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. 3 metrelik istinat duvarından atlamasının ardından hafif sıyrıkları oluşan çocuk sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyorBolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oluyor
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildiAdana'da üzerine kaya düşen otomobilde vefat eden Pınar öğretmen defnedildi
Samsun’da trafik kazası: 1 yaralıSamsun’da trafik kazası: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 10 Nisan Pazartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:18
Öğle
13:02
İkindi
16:41
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Düzce Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Pazartesi

Eren eczanesi
Merkez
Deva eczanesi
Cumayeri
Ahsen eczanesi
Merkez
İpek eczanesi
Kaynasli
Gümüşova eczanesi
Gumusova
Yigilca eczanesi
Yigilca
Eczane hacettepe eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kimse inanmıyor ama o bir kamyon şoförü! Müstehcen pozları ile...

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kıyıya vuran gizemli canlı panik yarattı! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.