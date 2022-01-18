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Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

18.01.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karla kaplanan eşsiz güzelliklere sahip yayla drone ile görüntülendi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte yer alan bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle yaylada bulunan göletin yüzeyi buz tuttu.

Topuk Yaylası'na gelenler, göletin çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karla kaplanan eşsiz güzelliklere sahip yayla drone ile görüntülendi.

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