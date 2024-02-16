YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Topyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantı

Topyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantı

İHA İHA
16.02.2024 11:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Topyatağı Varyantı duyarsız kişiler tarafından çevreye gelişigüzel atılan çöpler nedeniyle ’çöpyatağı’ yakıştırmasına maruz kalıyor.

Topyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantı

Aydın Efeler’in en eski yerleşim alanlarından Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla ziyaretçilerini zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor. Mahalle’nin üst kesminde bulunan Topyatağı Varyantı da eşsiz Aydın manzarası ile dikkatleri üzerine çekerken yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Varyantta duyarsız vatandaşlar tarafından gelişigüzel atılan çöpler çevreyi kirletirken, bölge sakinlerinin de tepkisini çekiyor. Bölge sakinleri ortaya çıkan olumsuz durumun sorumlusunun çevre bilincine sahip olmayan kişiler olduğunu belirtirken, ayrıca çöplerin doğaya bırakılmasının sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekosistemine de zarar verdiğini belirtiyorlar.

"VARYANTIN DOĞAL GÜZELLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

Aytepe Varyantı ve çevresinde yaşayan vatandaşlar çevre kirliliğiyle mücadele için belediyenin ve yerel yönetimin daha etkili önlemler alması çağrısında bulunurken, "Burası Aydın’ın en güzel yerlerinden biri. Aydın’a tepeden bakıyorsunuz ve manzarası harika. Ancak gelin görün ki çevreye atılan çöpler nedeniyle Topyatağı Varyantı artık çöpyatağı varyantı oldu. Duyarsız insanlar çöplerini çevrede bulunan çöp konteynırlarına atmak yerine çevreye atıyor. Özellikle cam şişeler oldukça fazla. Buranın bir kısmı da ağaçlık alan. Buralara atılacak olan camlar dolayısıyla yaz aylarında yangın tehlikesi ile de karşı karşıyayız. Yetkililerden bu soruna kesin ve etkili biz çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyorMahallesindeki kadınlara 5 yıldır sağlık taraması yaptırıyor
Mersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyaretiMersin Üniversitesi’ne Almanya’daki üniversitelerden iş birliği ziyareti
Amasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işlediAmasyalı öğrenciler tarihi camileri minyatür tablolara işledi
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:51
Öğle
13:28
İkindi
16:26
Akşam
18:54
Yatsı
20:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Özgür eczanesi
Kusadasi
Ege eczanesi
Didim
Ardiç eczanesi
Efeler
Özden eczanesi
Sultanhisar
Zeytin eczanesi
Karpuzlu
Nilgün eczanesi
Bozdogan
Kavruk eczanesi
Incirliova
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.