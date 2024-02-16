Topyatağı değil ’çöpyatağı’ varyantı

Aydın Efeler’in en eski yerleşim alanlarından Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi barındırdığı tarihi ve kültürel mirasla ziyaretçilerini zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyor. Mahalle’nin üst kesminde bulunan Topyatağı Varyantı da eşsiz Aydın manzarası ile dikkatleri üzerine çekerken yürüyüş yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak noktası oluyor. Varyantta duyarsız vatandaşlar tarafından gelişigüzel atılan çöpler çevreyi kirletirken, bölge sakinlerinin de tepkisini çekiyor. Bölge sakinleri ortaya çıkan olumsuz durumun sorumlusunun çevre bilincine sahip olmayan kişiler olduğunu belirtirken, ayrıca çöplerin doğaya bırakılmasının sadece estetik bir sorun olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekosistemine de zarar verdiğini belirtiyorlar.

"VARYANTIN DOĞAL GÜZELLİĞİNE GÖLGE DÜŞÜRÜYOR"

Aytepe Varyantı ve çevresinde yaşayan vatandaşlar çevre kirliliğiyle mücadele için belediyenin ve yerel yönetimin daha etkili önlemler alması çağrısında bulunurken, "Burası Aydın’ın en güzel yerlerinden biri. Aydın’a tepeden bakıyorsunuz ve manzarası harika. Ancak gelin görün ki çevreye atılan çöpler nedeniyle Topyatağı Varyantı artık çöpyatağı varyantı oldu. Duyarsız insanlar çöplerini çevrede bulunan çöp konteynırlarına atmak yerine çevreye atıyor. Özellikle cam şişeler oldukça fazla. Buranın bir kısmı da ağaçlık alan. Buralara atılacak olan camlar dolayısıyla yaz aylarında yangın tehlikesi ile de karşı karşıyayız. Yetkililerden bu soruna kesin ve etkili biz çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

