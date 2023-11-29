YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Torbacı hem kendisini hem komşusunu yaktı

Torbacı hem kendisini hem komşusunu yaktı

29.11.2023 10:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülerek tutuklanan şahsın evindeki uzun namlulu silah, tabanca ve tüfeği de komşusunun evine sakladığı ortaya çıkınca, komşu da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, narkotik madde taşıdığı için tutuklanan Ali Can N.’nin, yakalanmadan önce evinde bulunan uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfeği komşusu olan S.Y.’nin evinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Araştırma polisleri, söz konusu S.Y.’nin Sarıçam ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan adresine baskın düzenlendi. Ekipler baskında S.Y.’yi yakalarken, evde yapılan aramada uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 48 uzun namlulu silah mermisi, 5 tabanca mermisi ve 20 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Silahları saklayan S.Y.’nin kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SEYHAN’DA RUHSATSIZ SİLAHLARA GEÇİT YOK

Adana genelinde ruhsatsız silah taşıyan kişilerin kökünü kazımak için ekipler hız kesmeden asayiş uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında 36 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Öte yandan, ruhsatsız silah bulunduran 18 kişi tutuklanırken, 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 4 torbacı tutuklandıAdana’da 4 torbacı tutuklandı
Bursa sahillerinde fırtına mesaisiBursa sahillerinde fırtına mesaisi
6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı6 kişinin öldüğü sahte içki davasında 15 yıl hapis kararı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 29 Kasım Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:32
İkindi
15:08
Akşam
17:30
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Çarşamba

Faruk sağlam eczanesi
Yuregir
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Deva eczanesi
Saimbeyli
Avşar eczanesi
Seyhan
Alper eczanesi
Seyhan
Yeni toros eczanesi
Cukurova
Güven eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

Kış için aradığınız konfor onda! Merrell outdoor ayakkabıda fırsat

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

"3 gün yatıp çıkacak" diyen sevgilisi tutuklanma nedenini öğrenince şoke oldu

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.