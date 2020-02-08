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Torbalı Belediyesi Elazığ’a yardım aracı gönderdi

İZMİR HABERLERİ  | 08.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Torbalı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Torbalı Belediyesi tarafından, ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi hayata geçirildi.

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Torbalı Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar bölge halkına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Torbalı Belediyesi tarafından, ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi hayata geçirildi. Bin çocuğun yüzünde tebessüm olmak isteyen belediye ekipleri, Elazığ’daki yerel yönetimlerden aldığı ihtiyaç listesi doğrultusunda bin adet mont, bot ve eşofman takımını dün kendi personeli ve araçlarıyla Elazığ’a gönderdi. Bugün Elazığ’a ulaşan Torbalı Belediyesi ekipleri, planlı bir şekilde Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki ve köylerindeki çocuklara ulaşıp, yardımları iletecek. Önümüzdeki günlerde bir yardım aracının daha yine belirlenen ihtiyaçlarla birlikte bölgeye gideceği kaydedildi.
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un talimatı doğrultusunda; Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu’nun koordinasyonunda; içerisinde çocuklar için özel hazırlanan kullanılmamış mont, bot ve eşofman takımları gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinden oluşan araçları deprem bölgesine gönderildi. Detaylı araştırmalardan sonra yardım araçlarının yola çıktığını ifade eden Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, “Elazığ’da meydana gelen depremden dolayı biz de derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı olan depremzede vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi bizler de Torbalı Belediyesi olarak Elazığ’daki minik kardeşlerimiz için yardım kampanyasını başlattık. En iyi şekilde dağıtımın gerçekleşmesi için de arkadaşlarımızı araçların başında gönderdik. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

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