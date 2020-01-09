YURTHABER
  4. Torbalı’da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Torbalı’da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

İZMİR HABERLERİ  | 09.01.2020 17:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı içki satıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan baskında 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesi Dokuz Eylül Caddesi’nde faaliyet gösteren iş yerinde, kaçak alkollü içki satışı yapıldığı bilgisini aldı.

Torbalı’da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde, bir iş yerinde gümrük kaçağı içki satıldığı bilgisi üzerine jandarma tarafından yapılan baskında 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesi Dokuz Eylül Caddesi’nde faaliyet gösteren iş yerinde, kaçak alkollü içki satışı yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan operasyonda, iş yeri ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Baskında, 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
İzmir’de bin 406 şişe sahte içki ele geçirildiİzmir’de bin 406 şişe sahte içki ele geçirildi
ÖTO Başkanı, süs bitkileri ve fidancılık sektörü için Tarım BakanlığındaÖTO Başkanı, süs bitkileri ve fidancılık sektörü için Tarım Bakanlığında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

DTSO: “2021 yılı Zerzevan yıllı olsun”

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

Eyüpsultanlı atletler yeni yıla şampiyonlukla başladı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:55
Sabah
08:22
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:14
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı

Narlıdere Metrosunda üçüncü istasyona ulaşıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: "Hakem heyetlerine başvuru azalıyor"

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: "Hakem heyetlerine başvuru azalıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.