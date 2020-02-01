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Torbalı’da develer kortej yürüyüşünde boy gösterdi

İZMİR HABERLERİ  | 01.02.2020 17:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde, belediye tarafından 4 yıl aradan sonra tekrar düzenlenecek 12.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, belediye tarafından 4 yıl aradan sonra tekrar düzenlenecek 12. Geleneksel Deve Güreşi Festivali öncesi programa katılacak develer kortej yürüyüşü yaptı. Kortej yürüyüşünde ortaya renkli görüntüler çıktı.
Torbalı Belediyesi, 4 yıl aradan sonra 12. kez Geleneksel Deve Güreşi Festivaline ev sahipliği yapacak. Özbey Arenasında düzenlenecek olan festival öncesi ise bir kortej yürüyüşü düzenlendi. Torbalı Belediyesi yanındaki otoparkta toplanan güreşçi develer, sahipleriyle Kazım Dirik Caddesi ve Sadık İleri Bulvarı boyunca yürüdü. Torbalı Belediyesi Mehteran Takımının da renk kattığı korteje vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.
Öte yandan, 2 Şubat 2020 (yarın) Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen onlarca güreşçi devenin katılacağı festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Özbey Mahallesi’nde bulunan Arena’da gerçekleşecek festivalin komite başkanlığını ise Mehmet Kurt’un üstleneceği ifade edildi. Dereceye girenlerin kupa alacağı festivalde ayrıca, belediye tarafından 50 stant kuruldu. Bu stantlarda da yöresel ürünlerin satışının gerçekleşeceği aktarıldı.
İzmir merkezden ve kent içinden alana ücretsiz ulaşımın sağlanması içinse İZBAN’ın Tepeköy istasyonu ile Torbalı Belediye Meydanından ücretsiz servislerin planlandığı açıklandı.

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