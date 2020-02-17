Torbalı’da üniversite adaylarına yönelik program düzenlenecek

Torbalı Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik olarak "Kariyer Söyleşileri" isimli bir program düzenleyeceğini bildirdi.

Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için eğitim-öğretim sezonu başından itibaren önemli çalışmalara imza atan Torbalı Belediyesi, bir kez daha önemli programa ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda belediye, sınava hazırlanan gençlere yönelik olarak "Kariyer Söyleşileri" isimli bir program düzenleneceğini duyurdu. Her ay bir rektörün ağırlanacağı ilçede bu ay MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin Torbalı’daki öğrencilerle buluşacak. Prof. Dr. Şahin’in "Değişen Gelecek ve Kariyer Planlama" isimli seminerine üniversite sınavına hazırlanan tüm gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği belirtildi. 25 Şubat Salı günü gerçekleşecek olan seminer içinse hazırlıklar tamamlandı. Belediye Kültür Merkezinde saat 11.00’da gerçekleşecek olan seminere, çevre ilçelerden de çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, program hakkında şöyle konuştu:

"Doğru meslek tercihi, doğru bir geleceği peşinden getirir. Biz de bu bilinçle öğrencilerimizin doğru tercih yapabilmesi, doğru planlamalarla hedefine ulaşabilmesi ve en önemlisi hayallerini gerçekleştirebilmesi için Torbalı Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz programlarının ilkine de tüm üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizi bekliyoruz. Yıl sonu gerçekleşecek olan üniversite sınavında tüm öğrencilerimizin hayallerine kavuşmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.



