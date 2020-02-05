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Toros Pazaryeri için kuralar çekildi

İZMİR HABERLERİ  | 05.02.2020 09:38 | Son Güncelleme

Konak Belediyesinin yapımını tamamladığı Toros Kapalı Pazaryerinde tezgâhlar bu cuma açılıyor.Çok yakında resmi açılışı gerçekleşecek Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesislerinde, pazarcı esnafı yerini açılıştan önce alıyor.

Konak Belediyesinin yapımını tamamladığı Toros Kapalı Pazaryerinde tezgâhlar bu cuma açılıyor.
Çok yakında resmi açılışı gerçekleşecek Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesislerinde, pazarcı esnafı yerini açılıştan önce alıyor. Bölgeye can katacak, Toros ve civarındaki mahallelerin ihtiyacını karşılayacak çok yönlü tesisin pazaryerinde satış yapacak esnafın tezgâh yerleri yapılan kura çekimi ile belirlendi. Gültepe Semt Merkezinde gerçekleşen çekilişte 137 tezgâh yerinin sahipleri belli oldu. Kura çekimine İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Mahalle muhtarı ve oda yöneticileri, Konak Belediyesi Bürokratları ile pazarda satış yapacak esnaf katıldı.
Esnafın yüzü güldü
Çekiliş sonucu Pazar esnafının tezgâh yerleri belli olurken, cuma günleri tezgâh açacak olan Toros Pazaryeri esnafı, yağmurdan, kışın soğuğu ve yazın sıcağından korunabilecekleri; daha düzenli ve temiz bir alanda satış yapabilecekleri kapalı bir pazaryerine kavuştukları için mutluluk duyduklarını ifade etti.
Çok yönlü sosyal tesis
Toros Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri, çok yönlü kullanılacak bir hizmet binası olarak inşa edildi. 11 bin 500 metrekare alana kurulan tesisin altında iki katlı otopark, üstünde ise pazaryeri, semt merkezi, düğün ve nikâh salonu yer alıyor.

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Aliaga
Eyüp Sabri Eczanesi
Balcova
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Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Hülya Eczanesi
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