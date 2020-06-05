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Toros tesisleri hazır

İZMİR HABERLERİ  | 05.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’deki Toros Sosyal Tesislerinin bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal dönüşümüne katkı sağlayacağını söyledi.Konak Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez ilk altı ay içerisinde Gültepe imar planlarını tamamlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bölgenin kentsel dönüşümünün yanında sosyal dönüşümünü de unutmadı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe’deki Toros Sosyal Tesislerinin bölgenin ihtiyaç duyduğu sosyal dönüşümüne katkı sağlayacağını söyledi.
Konak Belediye Başkanlığı görevine gelir gelmez ilk altı ay içerisinde Gültepe imar planlarını tamamlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bölgenin kentsel dönüşümünün yanında sosyal dönüşümünü de unutmadı. Yeşil alan ve sosyal imkânlara erişimin artırıldığı yeni planların yanında, Gültepe’ye yakışan iki merkezin de yapımına öncelik verildi.
Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazar Yeri ile yapımı süren Gültepe Spor Kompleksini ziyaret eden Başkan Abdül Batur, teknik ekibine çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi. Kentsel dönüşümün temelinin sosyal altyapının desteklenmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Başkan Batur, "Gültepe imar planlarını göreve geldiğimiz ilk altı ay içerisinde tamamlayarak meclisten geçirdik. Bir taraftan da Gültepe’mizin değerine değer katacak iki merkezin yapımına da hız verdik, önceliklerimiz arasına aldık; çünkü kentsel dönüşümün temeli, sosyal altyapıyı destekleyerek kurulabilir. Uzun zamandır bu bölgenin ihtiyacı olan, sadece bölgeye değil uzun vadedeki etkileri ile ilçeye ve İzmir’e kazanım sağlayacak bu tesislerimizi ilçemize kazandırarak, Konak’ta kentsel dönüşümü şimdiden başlattık" dedi.

Pandemi sonrası tam kapasite çalışacak
Tesislerin bölge halkına tam kapasitede hizmet verebilmesi için pandemi sürecini takip ettiklerini ifade eden Başkan Batur, sözlerine şöyle devam etti:
"Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazar Yeri tamamlandı. Pazar yeri şubat ayında hizmete başladı. Tesisin tamamının faaliyete geçebilmesi için pandemi sürecine göre hareket etmek durumundayız. Gültepe Spor Kompleksimizin ise yapımı sürüyor. Her iki merkezimizi de en yakın zamanda bölge halkıyla buluşturmak istiyoruz. Pandemi sürecinin bir an önce atlatılmasını, sağlıklı günlerde hep birlikte Gültepe’ye yakışan tesislerimizde buluşmayı umuyoruz.”

Hizmet için gün sayıyor
Hizmete başlamak için gün sayan, yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Toros Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazar Yeri, bünyesinde bölgenin sosyal ve kültürel yaşamını hareketlendirecek birçok özellik barındırıyor. Çok yönlü kullanıma uygun planlanan tesiste, 137 tezgâhlı kapalı pazar yerinin yanı sıra, 184 kişilik nikâh salonu, 400 kişilik düğün salonu, aşçılık ve pastacılık kurslarının düzenlenebileceği altyapıya sahip semt merkezi, kreş, aletli spor salonu hizmet verecek.
Yakın zamanda yapımı tamamlanacak Gültepe Spor Kompleksinde ise basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı spor salonu ile bir mini futbol sahası yer alacak. Ayrıca kapalı salonlarında fitness, aerobik, dans, yoga gibi bireysel ve grup sporları yapılabilecek.

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