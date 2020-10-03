YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

Toroslar Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

MERSİN HABERLERİ  | 03.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verdi.Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik yaptığı hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanındayız.

Toroslar Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

Toroslar Belediyesi, Ekim Ayı Meclis Toplantısında Azerbaycan’a destek mesajı verdi.
Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik yaptığı hain saldırıyı kınadıklarını belirterek, "Dost ve kardeş Azerbaycan’ın her zaman yanındayız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
Daha sonra gündemin diğer maddelerine geçildi. Toroslar Belediyesi’nin 2021 mali yılı performans programı taslağı, 2021 mali yılı bütçe taslağı ile 2022-2023 yılları tahmini bütçesi görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
"Kentimizin geleceğini planlarken, katılımcı bir yaklaşımla karar veriyoruz"
Başkan Yılmaz, kentin geleceğini şekillendiren imar planlarının ortak akılla oluşturulmasına önem verdiklerini belirterek, "4, 5 ve 6. etap 1/1000 ölçekli imar planlarımızı meclis gündemimize getirdik. 1, 2 ve 3. etap ile ilgili çalışmalarımız ise devam ediyor. Bu çalışmayı ortak akılla hep beraber yürütüyoruz. Bu nedenle planları tüm komisyonlarımıza sevk ettik" diye konuştu.
Kasım ayında yapılacak olan meclis toplantı gününün, 3 Kasım Salı günü saat 14.00 olarak belirlendiği toplantının ikinci birleşimi ise 20 Ekim Salı günü saat 14.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Toroslar Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Erdek’te ‘Yasak tür ve balık boyu” denetimi
Denizlispor’a taze kan
Denizlispor’a taze kan
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
ADÜ Rektörü Aldemir; “Bizim verilmeyecek hiçbir hesabımız yok”
Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Bakan Akar Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Camiler Haftasında anlamlı açılış
Kahta Belediyesinin ‘Anne Taksi’ projesi hizmete geçti
Kahta Belediyesinin ‘Anne Taksi’ projesi hizmete geçti

Mersin Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:32
Öğle
12:36
İkindi
15:54
Akşam
18:30
Yatsı
19:43

Mersin Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Gülnar Eczanesi
Akdeniz
Nida Eczanesi
Akdeniz
Toros Eczanesi
Akdeniz
Ergül Eczanesi
Mezitli
Karanfil Eczanesi
Mezitli
İstanbul Eczanesi
Toroslar
Yiğit Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
Yaşlı adamın yardımına Büyükşehir Belediyesi yetişti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Mersin ve Adana'daki tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.