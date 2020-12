Toroslar Belediyesi, 26 EBA destek noktası ile öğrencilerin yanında

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla 26 noktada oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek merkezlerinin yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göne, Arpaçsakarlar, Osmaniye ve Yalınayak mahallelerindeki TORTEK merkezleri ve EBA mobil destek aracının yanı sıra mahalle muhtarlıklarında ve okullarda EBA destek sınıfları oluşturuldu. Öğrenciler, EBA noktalarında ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan protokolle okullarda oluşturulan destek sınıflarında, görevli öğretmenlerin nezaretinde derslerinden geri kalmayarak eğitimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürüyor.

"Önlemler en üst seviyede tutuluyor"

Öğrenciler, tam donanımlı tabletlerin bulunduğu EBA destek noktalarında eğitimlerini, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor. Ders saatlerine göre gruplar halinde eğitim alan öğrencilerin sağlığı ön planda tutularak, tablet ve masalar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Tüm öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim hayatı dileyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

EBA noktalarının sayısını artırarak amaçlarının daha fazla öğrenciye destek sağlamak olduğunu kaydeden Yılmaz, "Covid-19 salgınının, eğitimi sekteye uğratmaması için üzerimize düşen sorumluğu yerine getiriyoruz. Uzaktan eğitim sürecinde evinde bilgisayar ve internet erişimi olmayan hiçbir öğrencinin eğitiminden geri kalmamasını istiyoruz. Her zaman yanlarında olduğumuz öğrencilerin eğitim faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesi için ilçemizde 26 noktada EBA destek merkezleri oluşturduk. Çocuklarımıza kendilerini sınıflarında hissedecekleri güvenli bir ortam hazırladık. Dileğimiz, pandeminin bir an önce son bulması ve çocuklarımızın yüz yüze eğitimlerine devam etmeleridir" dedi.