Toroslar Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçti

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında çalışanlarını periyodik sağlık taramasından geçiriyor.

Mobil sağlık aracı ile gerçekleştirilen sağlık taramasında, çok tehlikeli sınıfta çalışan personel kontrolleri alanında uzman sağlık çalışanları tarafından yapıldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında yer alan "çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır” hükmü ile belediye personeli sağlık taramasından geçti. Akciğer grafiği, solunum fonksiyon testi, odyometri, hemogram, biyokimyasal kan testleri, görme testleri ve genel fiziki muayene testinin yapıldığı sağlık taramasından elde edilen veriler, personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.

Sağlık taramasının periyodik olarak yapılmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Personelimizin iş sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Periyodik sağlık taramasını çalışanlarımızın sağlıklarını korumaları ve verimli bir iş gücü elde etmek amacıyla düzenli olarak yapıyoruz. Sağlık her zaman önceliğimiz. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek amacıyla çalışırken personellerimizin sağlığını da her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.



