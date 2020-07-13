YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçti

Toroslar Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçti

MERSİN HABERLERİ  | 13.07.2020 14:46 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında çalışanlarını periyodik sağlık taramasından geçiriyor.Mobil sağlık aracı ile gerçekleştirilen sağlık taramasında, çok tehlikeli sınıfta çalışan personel kontrolleri alanında uzman sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

Toroslar Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçti

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında çalışanlarını periyodik sağlık taramasından geçiriyor.
Mobil sağlık aracı ile gerçekleştirilen sağlık taramasında, çok tehlikeli sınıfta çalışan personel kontrolleri alanında uzman sağlık çalışanları tarafından yapıldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında yer alan "çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır” hükmü ile belediye personeli sağlık taramasından geçti. Akciğer grafiği, solunum fonksiyon testi, odyometri, hemogram, biyokimyasal kan testleri, görme testleri ve genel fiziki muayene testinin yapıldığı sağlık taramasından elde edilen veriler, personele ait sağlık takibi dosyalarına işlenecek.
Sağlık taramasının periyodik olarak yapılmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Personelimizin iş sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli. Periyodik sağlık taramasını çalışanlarımızın sağlıklarını korumaları ve verimli bir iş gücü elde etmek amacıyla düzenli olarak yapıyoruz. Sağlık her zaman önceliğimiz. Hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek amacıyla çalışırken personellerimizin sağlığını da her şeyin üstünde tutuyoruz" dedi.

Toroslar Belediyesi çalışanları sağlık taramasından geçti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli’de 204 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Vali Yırık denetimde, vatandaşın işinin hızlı ilerlemesi için talimat verdi

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Mersin Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:26
Öğle
12:52
İkindi
16:42
Akşam
20:09
Yatsı
21:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Gürsoy Eczanesi
Akdeniz
Kaplan Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Ünel Eczanesi
Akdeniz
Yeni Eczanesi
Akdeniz
Hacettepe Eczanesi
Mezitli
Ayşem Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

Mersin'de minibüs şoförlerinin "yolcu alma" kavgası: 2 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ana okullarında proje atağı

Ana okullarında proje atağı

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.