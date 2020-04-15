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Toroslar Belediyesi ekipleri, kamu binalarını dezenfekte ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.04.2020 14:59 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan kamu binalarını periyodik olarak dezenfekte ediyor.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak adına korona virüs salgınına karşı önlemler aralıksız sürüyor.

Toroslar Belediyesi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede bulunan kamu binalarını periyodik olarak dezenfekte ediyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak adına korona virüs salgınına karşı önlemler aralıksız sürüyor. Kamu binalarında ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapan belediye ekipleri, güvenlik güçlerine ait hizmet binalarını ve araçlarını da periyodik olarak ilaçlayarak dezenfekte ediyor.
Dört ekipten oluşan dezenfekte ekibi, ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmalarını titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Ekipler, her gün kamu kurum ve kuruluş binaları, sağlık merkezleri, işletmeler, muhtarlıklar ve yolcu minibüsleri gibi kapalı alanlarda yaptığı dezenfeksiyonun yanı sıra sokakları da çamaşır suyu ve izopropil alkol içeren yüzey dezenfektanı ile yıkayarak hijyenik hale getiriyor.

"Tedbiri elden bırakmıyoruz"
İlçe genelinde salgına karşı çok yönlü bir mücadele yürüttüklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Temizlik ve hijyen hassasiyetimizi en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları ile tüm kamu kurum ve kuruluş binalarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu zorlu süreçte görevlerinin başında olan emniyet mensuplarımızın ve kamu görevlilerimizin hizmet verdikleri binaları daha hijyenik hale getirmek için dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca virüsün yayılmasına ortam sağlayacak banka ATM’leri ile ilçemizdeki asansörlere dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Bu tedbir çalışmalarımızla halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalarak temas ortamından kaçınmalarıdır" dedi.

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