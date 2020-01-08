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  4. Toroslar Belediyesi, karda mahsur kalan hasta için seferber oldu

Toroslar Belediyesi, karda mahsur kalan hasta için seferber oldu

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Toroslar’ın yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların imdadına Toroslar Belediyesi acil müdahale ekipleri yetişti.Arslanköy Mahallesi Demirışık mevkiinde bulunan evlerinde mahsur kalan aileye ulaşan belediye ekipleri önce yolları açtı.

Toroslar’ın yüksek kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların imdadına Toroslar Belediyesi acil müdahale ekipleri yetişti.
Arslanköy Mahallesi Demirışık mevkiinde bulunan evlerinde mahsur kalan aileye ulaşan belediye ekipleri önce yolları açtı. Kar yağışının etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi buldu. Belediye karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolları açık tutmaya devam ederken, acil müdahale ekipleri de mağdur olan vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, apandisit şikayetiyle rahatsızlanan Mehmet Cengiz’i, sabaha karşı saat 03.30’da evinden alarak ailesiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi’nin acil servisine yetiştirdi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı günden itibaren karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve karda mahsur kalan vatandaşlara da anında ulaşarak yardım ettiğini kaydetti. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarımız gece gündüz devam edecektir. Vatandaşlarımız her hangi bir olumsuzluk durumunda belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonundan ekiplerimize ulaşabilirler" dedi.

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