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Toroslar Belediyesi kışa hazır

MERSİN HABERLERİ  | 18.11.2020 15:19 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sağlamak amacıyla asfalt serim ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde yol açma, genişletme, sathi kaplama ve kilit parke yol çalışmalarını program dahilinde gerçekleştiren ekipler, sağanak yağışlar neticesinde olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit edilen bağlantı yolları üzerinde büz boru döşeme çalışması da yapıyor.Mahalle sakinlerinin taleplerini de değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kepirli Mahallesinde yol düzenleme, Çopurlu Mahallesinde sathi asfalt, Arslanköy Mahallesinde kilit parke yol, Arslanköy ve Kaşlı mahallelerinde büz boru döşeme çalışmaları yaptı."Gayemiz, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak"Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın hızla gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlara paralel olarak hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde, araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek adına yol yapım çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, vatandaşlara kaliteli ve konforlu ulaşım imkanı sağlamak amacıyla asfalt serim ve yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda ilçe merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki mahallelerde yol açma, genişletme, sathi kaplama ve kilit parke yol çalışmalarını program dahilinde gerçekleştiren ekipler, sağanak yağışlar neticesinde olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit edilen bağlantı yolları üzerinde büz boru döşeme çalışması da yapıyor.
Mahalle sakinlerinin taleplerini de değerlendiren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kepirli Mahallesinde yol düzenleme, Çopurlu Mahallesinde sathi asfalt, Arslanköy Mahallesinde kilit parke yol, Arslanköy ve Kaşlı mahallelerinde büz boru döşeme çalışmaları yaptı.
"Gayemiz, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın hızla gelişen bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, "Hayata geçirdiğimiz yatırımlara paralel olarak hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde, araç ve yaya trafiğini daha güvenli hale getirmek adına yol yapım çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni açmış olduğumuz imara uygun yollarla ilçemizin gelişimine de katkı sunuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle kar yağışının fazla olduğu yüksek kesimli mahallerimizde personelimiz ve ekipmanlarımızla, vatandaşlarımızın kışı rahat ve konforlu bir şekilde geçirmesi için çalışacağız. Bu çalışmalarla amacımız, ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturmak, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaktır" dedi.

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