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  4. Toroslar Belediyesi, öğrencilere tarihi çizgi roman kitabı dağıtıyor

Toroslar Belediyesi, öğrencilere tarihi çizgi roman kitabı dağıtıyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrenim gören çocuklara, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan çizgi roman kitabı dağıtıyor.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla özel olarak hazırlattığı ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu çizgi roman, öğrencilere Milli Mücadele döneminde Mersin’in destansı mücadelesini anlatırken, Mersin’in kahramanları hakkında da bilgiler veriyor.Kitap dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, öğrencilerin tarih bilincini canlı tutmak ve kentlilik bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla böyle bir eser çalışması yaptıklarını söyledi.

Toroslar Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrenim gören çocuklara, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan çizgi roman kitabı dağıtıyor.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla özel olarak hazırlattığı ’3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu’ konulu çizgi roman, öğrencilere Milli Mücadele döneminde Mersin’in destansı mücadelesini anlatırken, Mersin’in kahramanları hakkında da bilgiler veriyor.
Kitap dağıtımıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, öğrencilerin tarih bilincini canlı tutmak ve kentlilik bilinci ile yetişmelerini sağlamak amacıyla böyle bir eser çalışması yaptıklarını söyledi. Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Geçmişini bilmeyen, geleceğine yön veremez’ sözüne atıfta bulunan Yılmaz, "Geleceğimize doğru emin adımlarla ilerlemek için tarihimizi iyi bilmeliyiz. Bu anlayışla çocuklarımız için bir çizgi roman hazırlattık. Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlattığımız bu çizgi roman, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza atalarının zor şartlarda verdiği başarılı mücadeleyi anlatıyor. Çocuklarımızın tarihini iyi bilmesini, okumasını ve araştırmasını önemsiyor, onların milli ve manevi değerlerle yetişmesini istiyoruz" dedi.

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Albistan Eczanesi
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Babacan Eczanesi
Merkez
Baygör Eczanesi
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Gökay Eczanesi
Merkez
Jale Eczanesi
Merkez
Merve Can Eczanesi
Merkez
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