Toroslar Belediyesi parke taşlarını kendisi üretiyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken, ilçe merkezinde ve yaylalarda yapılması planlanan üst yapı çalışmalarını da aksatmadan gerçekleştiriyor.

Toroslar Belediyesi, Kilit Parke Taşı Üretim Tesisinde ürettiği parke taşlarını ilçe genelindeki yol, kaldırım ve parklara döşeyerek, vatandaşın hizmetine sunuyor. İlçe genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde kaldırım, bordür yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda Portakal Mahallesi’nde kilit parke kaldırım çalışması yaptı.

Daha yaşanılabilir ve görsellik anlamında daha güzel bir kent oluşturma gayretinde olduklarını belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Parke taşı ihtiyacımızın büyük bir bölümünü belediyemizin kilit parke taşı üretim tesisinde üretiyoruz. Böylelikle maliyeti yarı yarıya azaltıyoruz" dedi. Yılmaz, hayata geçirdikleri yatırımlarla hızla büyüyen ve gelişen Toroslar’ın, kentin en hızlı nüfus artışına sahip bir ilçesi konumunda olduğuna dikkat çekerek, "Toroslarımızın çehresini değiştirerek, artı değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlçemizin her noktasında bir çalışmamız var" diyen Yılmaz, "Mahallelerimizin bir yandan yeni yol ve kaldırım ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da mevcut yol ve kaldırımlarımızı da bakımdan geçirip taşıt ve yaya ulaşımına uygun hale getiriyoruz. Hızla gelişen ilçemizde yeni yerleşim yerlerinin artmasına paralel olarak yol ve kaldırım ihtiyacı da artmaktadır. Belediyemize ait olan kilit parke taşı tesisimizde ise üretime seri bir şekilde devam ediyoruz. Eskiyen, yıpranan kaldırım taşlarının yerine daha uzun ömürlü parke ve bordür taşı döşüyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak daha yaşanılabilir bir Toroslar için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilk günkü heyecanla gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

