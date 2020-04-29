Toroslar Belediyesi, Ramazan’ı ‘Toroslar’da Ramazan’ programında yaşatıyor

Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ‘Toroslar’da Ramazan’ programı, korona virüs nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayanlara Ramazan’ı evde yaşatıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir konuk ve içeriğin yer aldığı, saat 18.45’te başlayan ‘Toroslar’da Ramazan’ programı yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl mahallelerde iftar sonrası yapılan etkinliklerin dijital ortama taşındığı programda, tasavvuf musikisi dinletisinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlenceleri olan Meddah, Hacivat ve Karagöz de izleyicilerle buluşuyor. Covid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş üstü vatandaşların evlerinde Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan iftar sofralarından da video konferans aracılığıyla canlı bağlantı yapılarak, büyüklerle sohbet ediliyor.

Maneviyatla dolu anların ve Ramazan ayının güzelliklerinin yaşatıldığı programın en son konukları ise Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Toroslar İlçe Tapu Müdürü İsmail Şimşek, Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Salih Özbay, Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun, Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli, Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz ve Tozkoparan Mahalle Muhtarı Erhan Şam oldu.