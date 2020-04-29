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Toroslar Belediyesi, Ramazan’ı ‘Toroslar’da Ramazan’ programında yaşatıyor

MERSİN HABERLERİ  | 29.04.2020 16:10 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ‘Toroslar’da Ramazan’ programı, korona virüs nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayanlara Ramazan’ı evde yaşatıyor.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir konuk ve içeriğin yer aldığı, saat 18.45’te başlayan ‘Toroslar’da Ramazan’ programı yoğun ilgi görüyor.

Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ‘Toroslar’da Ramazan’ programı, korona virüs nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayanlara Ramazan’ı evde yaşatıyor.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir konuk ve içeriğin yer aldığı, saat 18.45’te başlayan ‘Toroslar’da Ramazan’ programı yoğun ilgi görüyor. Geçen yıl mahallelerde iftar sonrası yapılan etkinliklerin dijital ortama taşındığı programda, tasavvuf musikisi dinletisinin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlenceleri olan Meddah, Hacivat ve Karagöz de izleyicilerle buluşuyor. Covid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen 60 yaş üstü vatandaşların evlerinde Toroslar Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan iftar sofralarından da video konferans aracılığıyla canlı bağlantı yapılarak, büyüklerle sohbet ediliyor.
Maneviyatla dolu anların ve Ramazan ayının güzelliklerinin yaşatıldığı programın en son konukları ise Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badas, Toroslar İlçe Tapu Müdürü İsmail Şimşek, Toroslar Belediyesi Meclis Üyesi Salih Özbay, Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Yenişehir İlçe Müftüsü Halil Uzun, Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli, Arslanköy Mahalle Muhtarı Erdal Cengiz ve Tozkoparan Mahalle Muhtarı Erhan Şam oldu.

"Amacımız, Ramazan ayının geleneksel kültürünü yaşatmak"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan ayının geleneksel kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacıyla Toroslar’da Ramazan programını vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl buruk bir Ramazan geçirdiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bu yıl vatandaşlarımızla iftar sofralarında ve Ramazan eğlencelerimizde buluşamadık ama gönüllerimizin de uzak olmasını istemedik. Mübarek ayın feyzini, bereketini ve maneviyatını en güzel şekilde değerlendirmek adına Toroslar’da Ramazan programımızı sosyal medya hesaplarımızdan vatandaşlarımızla online buluşturuyoruz. Programımıza katılarak katkı sunan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz. İnanıyorum ki, milletçe el ele verip bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğiz" dedi.

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