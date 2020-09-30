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Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosuyla oyunculuk hayaline kavuştu

MERSİN HABERLERİ  | 30.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yetiştirdiği oyuncular, ünlü yapımlarda rol alıyor.

Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yetiştirdiği oyuncular, ünlü yapımlarda rol alıyor. Mersin doğumlu Hülya Çalışkan’ın oyunculuk hayalleri de Toroslar Belediyesi sayesinde gerçekleşti.
Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu yeni yetenekleri kazandırmaya devam ediyor. Çocuk, genç ve yetişkin gibi her yaş grubunun katılabildiği kurslar yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler, hem kaliteli zaman geçiriyorlar hem de sahneye olan tutkularını temel oyunculuk eğitimi ile keşfediyorlar. Oyunculuk hayallerini gerçekleştirenlerin yanında aldıkları eğitimle Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerini kazanan oyuncular da var.

Profesyonel yapımlarda rol alıyor
Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyunculuk sınıfında eğitim alarak çeşitli rollerde sahneye çıkan Mersin doğumlu 47 yaşındaki Hülya Çalışkan’ın oyunculuk hayalleri de Toroslar Belediyesi sayesinde gerçekleşti. Belediye Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde verilen derslerde başarılı bir performans göstererek oyunculuğu profesyonelliğe taşıyan Çalışkan, “Ay Lav Yu Tuu” filmi ile birlikte televizyon oyunculuğuna başladı. Daha sonra "Yeni Gelin”, “Bir Zamanlar Çukurova”, “Ramo” adlı dizilerde de yardımcı oyunculuk yapan, ayrıca Selçuk Üniversitesi (uzaktan eğitim) drama eğitmenliği belgesine de sahip olan Çalışkan, şu anda da “Bir Zamanlar Çukurova” ve “Zümrüdü Anka” dizilerinde yardımcı oyuncu olarak rol almaya devam ediyor.

"Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederim"
Hülya Çalışkan, kültüre, sanata ve sanatçıya verdiği destek ile oyunculuk hayaline kavuşmasını sağlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, "Oyunculuk eğitimimi ilk olarak Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosunda almaya başladım. Birçok yetişkin ve çocuk oyununda sahne aldım. Oynadığımız oyunlarda da çıktığımız bu yolda da bizleri yalnız bırakmayan Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederim” diye konuştu.

"Sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız"
Başkan Yılmaz da her zaman sanatın ve sanatçının yanında olacaklarını vurgulayarak, "Geçen yıl düzenlediğimiz Mahalle Şenliklerimiz ile binden fazla çocuğa drama eğitimi verdik, 3 binden fazla çocuğumuz ise ilk sahne deneyimini yaşadı. Belediyemiz Şehir Tiyatrosu ile tiyatroya meyilli yetenekleri keşfetmek, onlara profesyonel bir imkan sunmak ve geleceğe dönük hayallerine araç olmak bizim için gurur verici. Belediyemizin tiyatrosunda eğitim alarak oyunculuğu profesyonelliğe taşıyan Hülya Çalışkan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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