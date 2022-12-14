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Toroslar Belediyesi sele karşı teyakkuzda

14.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek şiddetli yağış ve sel riskine karşı tüm ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Toroslar Belediyesi sele karşı teyakkuzda

Toroslar Belediyesi Acil Durum Afet Ekibi, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın talimatı ile sabahın erken saatlerinde harekete geçerek ilçe genelindeki su giderlerini temizledi. Toroslar Belediyesi Acil Durum Afet ekiplerinin her an görev başında olduğunu belirten Başkan Yılmaz, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşların belediyenin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayabileceklerini söyledi.

Yılmaz, belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimiz her an teyakkuz halinde. İlçemiz genelinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da gece gündüz canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

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