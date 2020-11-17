Toroslar Belediyesi, sıfır atık belgesini aldı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilk ’sıfır atık belgesini’ aldı.

Çevrenin korunması ve yarınlara daha temiz bir dünya bırakabilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi, Toroslar’da hayata geçirdiği sıfır atık uygulamasıyla takdir topluyor. Sıfır Atık Yönetmeliğince hizmet binalarına Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran Toroslar Belediyesi’nin sıfır atık belgesi için yaptığı başvuru onaylandı. Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri sonucunda Yunus Emre Kültür Merkezi için belgeyi almaya hak kazandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye personeline eğitim verilerek, hizmet binalarındaki çöp kovalarını kaldıran ve geri dönüşüm kutuları yerleştiren belediye, ambalaj, kağıt, cam, plastik, metal, organik ve diğer atıkların kaynağında ayrıştırılıp geri dönüşüm, değerlendirme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yapılan çalışmayla sıfır atık yönetim sistemi Toroslar’da başarıyla gerçekleştiriliyor. Sıfır atık belgesi için ana hizmet binası, Park ve Bahçeler, Makine İkmal Müdürlüğü binalarının da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından değerlendirme aşamasında olduğu da bildirildi.