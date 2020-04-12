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Toroslar Belediyesi, sokakları yıkayarak dezenfekte ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 12.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki yolları yıkayarak dezenfekte ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı gerçekleştirdiği önlem çalışmalarını aynı anda koordineli bir şekilde sürdüren belediye, bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütürken, bir yandan da dezenfektan aracı ile mahalle mahalle, sokak sokak ilçeyi tarayarak köşe bucak yıkıyor.Toroslar Belediyesi dezenfektan aracında, ilçenin eğitim kurumlarından Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen ve hiç bir canlıya zarar vermeyen malzemeler kullanılıyor.

Toroslar Belediyesi, sokakları yıkayarak dezenfekte ediyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki yolları yıkayarak dezenfekte ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı gerçekleştirdiği önlem çalışmalarını aynı anda koordineli bir şekilde sürdüren belediye, bir yandan halkın yoğun olarak kullandığı alanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütürken, bir yandan da dezenfektan aracı ile mahalle mahalle, sokak sokak ilçeyi tarayarak köşe bucak yıkıyor.
Toroslar Belediyesi dezenfektan aracında, ilçenin eğitim kurumlarından Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen ve hiç bir canlıya zarar vermeyen malzemeler kullanılıyor. Bu vesileyle ilçenin eğitimi kurumu da destekleniyor. Ekipler, virüs atlatılana kadar Toroslar’ın 67 mahallesinde dezenfekte çalışmalarını sırayla gerçekleştirecek.
"Bizler sizin için sahadayız, siz geleceğiniz için evde kalın"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını tehdit eden Kovid-19 ile mücadele çalışmalarını titiz bir şekilde aksatmadan yerine getirdiklerini söyledi. "Bizler vatandaşımızın sağlığını korumak adına her an sahadayız" diyen Yılmaz, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüs salgınına karşı belediye olarak büyük bir mücadele içerisindeyiz. İlçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza ara vermeden devam ederken aynı zamanda rutin temizlik hizmetlerimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte en kısa zamanda atlatacağız. Lütfen bakanlıklarımızın belirlediği kurallara uyalım ve gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediyesi, sokakları yıkayarak dezenfekte ediyor

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