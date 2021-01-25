Toroslar Belediyesi TORTEK merkezi yeniden eğitime başladı

Toroslar Belediyesinin Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezi, yeni dönemde kursiyerlerine kapısını açtı.

Her yıl binlerce kişiye meslek edindiren Toroslar Belediyesinin mesleki eğitim kursları, el becerilerini eğitimle bütünleştirmek ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyenler için umut olmaya devam ediyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerine ara veren TORTEK, pandemi kuralları çerçevesinde tekrar faaliyete başladı. 16 noktada ve 36 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz kurs verilen merkezler, kursiyerlerin sağlığını koruyacak şekilde dizayn edildi. Her yaş grubundan vatandaşın ve özellikle ev kadınlarının yoğun ilgi gösterdiği kurslara girişler, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile gerçekleşiyor.

Yeni dönemde 700 kursiyerin başvuru yaptığı kurslara, korona virüs riskine karşı Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ilgili kararı gereğince 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar katılamayacak. Kurslara katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri gibi 0324 322 72 00 veya 0531 394 2188 numaralı telefonları da arayarak bilgi alabilecekler.

TORTEK merkezlerinde; kuyumculuk teknolojisi, gümüş takı işlemeciliği, seramik ve cam teknolojisi, seramik biçimlendirme, el sanatları teknolojisi, dokuma, giyim üretim teknolojisi, giyim, el sanatları teknolojisi, ev tekstili hazırlama, takı yapımı ve tasarım, sanat ve tasarım, resim sanat eğitimi, dekoratif ev aksesuarları hazırlama, güzellik ve saç bakım hizmetleri, kuaförlük, kuyumculuk, iğne oyası, dekoratif ahşap süsleme ve üç boyutlu kağıt rölyef eğitimleri veriliyor.