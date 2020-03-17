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Toroslar Belediyesi, tüm ödemeleri internet üzerinden de alacak

MERSİN HABERLERİ  | 17.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korona virüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine halk sağlığını korumak ve tedbir alınmasını sağlamak amacıyla belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, online hizmetten faydalanacak vatandaşlar, belediyenin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden ödeme bölümünü tıklayıp, T.C.

Toroslar Belediyesi, korona virüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine halk sağlığını korumak ve tedbir alınmasını sağlamak amacıyla belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini bildirdi.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, online hizmetten faydalanacak vatandaşlar, belediyenin www.toroslar-bld.gov.tr internet adresinde bulunan e-belediye sistemi üzerinden ödeme bölümünü tıklayıp, T.C. kimlik numaralarını girerek işlemlerini kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirebilecekler.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs hastalığı nedeniyle oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla vatandaşların belediyeye gelmeden ödemelerini belediye web sitesi üzerinden yapabileceklerini söyledi. Başkan Yılmaz; "Dünyayı tehdit eden korona virüse karşı bir dizi önlem alıyoruz. Bu uygulamamız da bu çalışmalarımızdan biri. Vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinden dışarı çıkmamaları çok önemli. Bu nedenle belediyemize gelmeden tüm ödeme işlemleri belediyemizin internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Hemşehrilerimizin hayatında kolaylık sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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Aysun Eczanesi
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Botan Eczanesi
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Demirel Eczanesi
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Duygu Eczanesi
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İlkin Eczanesi
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Lida Eczanesi
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