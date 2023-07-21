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Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu

21.07.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 15 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu

Toroslar Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşüldü. Toroslar Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde en düşük ücretle çalışan personelin maaşına 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle ilk 6 ay için yüzde 52,6 oranında zam yapılırken, belediyede en düşük maaş 15 bin 500 TL oldu. Sosyal haklarına ise yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı.

DAVUL-ZURNA İLE KUTLADILAR

Hizmet İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş ve sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrası Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, davul zurna eşliğinde personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Asgari ücretin net 11 bin 400 TL’ye yükseltilmesinin ardından çalışanların sosyal hakları da gözetilerek yapılan iyileştirme ile Toroslar Belediyesinde ocak ayından bu yana şirket işçilerinin maaşına ortalama yüzde 150 zam yapılmış oldu. Personelinin yoğun sevgi gösterileri arasında Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen törene gelen Başkan Yılmaz, toplu sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
Personeline hitap ederek Toroslar’ı daha yaşanılabilir ve güzel kılabilmek adına gece gündüz demeden çaba gösteren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Yılmaz; “4 yılı aşkın süredir hep beraber Toroslarımızı büyütmek, geliştirmek ve güzelleştirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda yol arkadaşımız olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Yılmaz, şöyle devam etti; "Toroslarımızın sokaklarında temizlik yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimize, park ve yeşil alanlarımızı güzelleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum. Pandemide ortaya çıkıp özgüvenle ’Ne sıkıntınız varsa bizi arayın, biz her türlü derdinizi karşılarız’ dediğimizde kapı kapı dolaşan, Toroslar’ın insanına, yaşlıya, engelliye, sıkıntı içerisinde olan vatandaşımıza hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 80 yaşındaki teyzemiz, belediye binamıza geldiğinde onu güler yüzle karşılayan, yaptığımız güzel hizmetleri hem sosyal medyada hem de yüz yüze vatandaşımıza anlatan, Toroslarımızın her noktasında bizleri temsil eden kıymetli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Saat 04.17’de deprem olduktan sonra 05.00’den önce Yunus Emre Kültür Merkezimize intikal eden ve hızlıca çalışmalara başlayan, bir hafta evine gitmeyen, kentimize gelen 400 bin depremzedeye misafirperverliğimizi gösteren fedakâr çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

"YAŞADIĞIMIZ EKONOMİK KRİZ, BAĞIMSIZLIĞIMIZIN BEDELİDİR"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ülke olarak olağanüstü bir dönemden geçtiklerini belirterek, “Önce pandemiyi yaşadık, ondan sonra ülkemizin kuzeyinde bir savaş başladı ve halen devam ediyor. Allah yardımcıları olsun. 6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen ve binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bir deprem de yaşadık. İçerden ve dışardan Türkiye’nin güçlü olmasını istemeyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Manda ve himaye kabul edilemez. Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir’ demesine rağmen mandacılık yapan, ülkemizi geri götürmeye çalışan bir gruba rağmen çok şükür başarılı bir genel seçim geçirdik. Hayırlı olsun. Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte dünyanın merkezi olan Türkiye’yi durdurmaya çalışan, Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini istemeyen iç ve dış mihraklara rağmen çok şükür bunu atlattık. Bugün yaşadığımız ekonomik kriz de bağımsızlığımızın bedelidir. Bunu görüp anlayacağız ve aşacağız. Bu devletin, bu milletin bir ferdi olarak tüm kalbimle buna inanıyorum” diye konuştu.

"PERSONELİMİZİN HER ZAMAN GÜÇLÜ OLMASINI İSTEDİK"

Başkan Yılmaz, personelin maaşlarına yüzde 52,6 oranında zam yaptıklarını kaydederek; “Değişen asgari ücret nedeniyle sendika temsilcilerimizle bir araya gelerek, belediye şirketimizde çalışan personelimizin maaşlarında iyileştirme yaptık. Toroslarımızın çalışanın başı dik olsun, alnı ak olsun, güçlü olsun, evine götürdüğü helal ekmekle geçimini sağlasın, çevresine, komşusuna, akrabalarına karşı daha güçlü olsun istedik. Bugüne kadar hep bunu yaptık” ifadelerini kullandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde belediyede en düşük şirket çalışanı maaşının, 8 bin 768 TL iken yemek bedeli ile birlikte yüzde 52,6 zam ile 15 bin 500 TL’ye çıkarıldığı bilgisini veren Yılmaz, "Ocak ayından bu yana yapmış olduğumuz zam yüzde 150 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Personelimizin sosyal haklarına da pozisyonuna göre yüzde 100’ün üzerinde zam yaptık. Ramazan Bayramı ücretini 484 TL iken bin TL’ye, Kurban Bayramı bedelini 2 bin TL’ye yükselttik. Bugüne kadar 12 yevmiye olan tediye bedelini de 18 yevmiyeye çıkardık. Her zaman daha iyisini aramak, yapmak bizim görevimiz. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Hizmet İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş da sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, “Personelini enflasyona ezdirmeyen ve ücretlerine zam yapan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” dedi.

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