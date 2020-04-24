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Toroslar Belediyesi’nden çocuklar için ödüllü şiir yarışması

MERSİN HABERLERİ  | 24.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen çocukların evlerinde aktivite yapabilmesine katkıda bulunmak amacıyla ’Evde şiirini oku, Türkiye’yi oku çocuk’ başlıklı serbest temalı şiir yarışması başlattı.Tüm Türkiye’yi kapsayan ödüllü şiir yarışması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenleniyor.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlaması getirilen çocukların evlerinde aktivite yapabilmesine katkıda bulunmak amacıyla ’Evde şiirini oku, Türkiye’yi oku çocuk’ başlıklı serbest temalı şiir yarışması başlattı.
Tüm Türkiye’yi kapsayan ödüllü şiir yarışması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenleniyor. 7 ile 15 yaş arasındaki çocukların katılabileceği yarışmanın son katılım tarihi 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 18.00 olarak belirlendi.
Yarışmaya başvurmak isteyen çocuklar, yazdıkları ya da severek okudukları şiirlerini telefon veya video kamerası ile yatay olarak çekerek, Toroslar Belediyesi’nin 0542 527 05 02 numaralı Whatsapp hattına gönderecek. Her çocuk, yarışmaya bir eserle katılabilecek. Yarışmacıların şiir ile birlikte mutlaka ad, soyad, okul, sınıf, telefon, adres ve e-mail adreslerini göndermeleri de gerekiyor.
Kazananlar, 6 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Mersin Toroslar Belediyesi resmi Instagram sayfasından ilan edilecek. Yarışmada birinciye notebook, ikinciye tablet, üçüncüye ise kulaklık ödülü ve plaket verilecek. Tüm katılımcılara kargo ile teşekkür belgesi de gönderilecek.
“Çocuklarımız bizim umudumuz”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geleceğin Türkiye’sini şekillendirecek olan çocukların duygularını şiir yoluyla anlatmalarını sağlamak amacıyla, ’Evde şiirini oku, Türkiye’yi oku çocuk’ temalı şiir yarışması düzenlediklerini söyledi.
“Çocuklarımız bizim umudumuz” diyen Yılmaz; “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerine evde devam eden çocuklarımız için ödüllü bir şiir yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızdan en sevdikleri şiiri okuyup çekerek biz göndermelerini bekliyoruz. Çocuklarımızın umutla baktıkları bir gelecek için çalışıyoruz” diye konuştu.

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Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Adalet Eczanesi
Merkez
Botan Eczanesi
Merkez
Değer Eczanesi
Merkez
Ezgi (Toroslar) Eczanesi
Merkez
Gülnar Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Nişantaşı Eczanesi
Merkez
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