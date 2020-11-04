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Toroslar Belediyesi’nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım

MERSİN HABERLERİ  | 04.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

Toroslar Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Toroslar Belediyesi’nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım

Toroslar Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda, 67 mahalle muhtarlığına ihtiyaçlarını karşılanması için her ay 500 lira aynı yardım bulunulmasını kararlaştırıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, 7. etap ve 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı görüşülerek tüm komisyonlara oy birliğiyle havale edilirken, 3. etap, 4. etap, 5. etap ve 6. etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili çalışmaların devam etmesinden dolayı tüm komisyonlara bir ay ek süre verilmesi konusu da oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan Yılmaz, toplantının açılış konuşmasında İzmir’de meydana gelen depremden dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirdi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yılmaz, "İzmir’de meydana gelen depremden dolayı canımız yandı. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. İzmir’e ve tüm Türkiye’ye geçmiş olsun" dedi.
Türkiye’nin deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Ülkemizin tarihine baktığımız zaman birçok depremler yaşanmış. Ülkemiz, deprem bölgesi ve deprem hayatımızın bir gerçeği. Canımız yandığında tekrar gündeme geliyor. Aslında hep gündemde tutulması gereken bir konu. Bununla ilgili çalışmalar da var. İmar planlarımızı yaparken bu konuyu dikkate alıyoruz" şeklinde konuştu.
Toplantıda belediye sınırları içerisindeki toplam 67 mahalle muhtarlığına aylık 500 lira ayni yardım yapılmasına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, muhtarlıkların vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmeleri amacıyla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren verecekleri aylık 500 lira ayni yardımın hayırlı olmasını dileyerek, "Ortak hedefimiz halkımıza hizmet etmektir. Muhtarlıklarımızın elektrik, su, internet, telefon, yakıt ve akaryakıt gibi benzeri giderlerin karşılanması amacıyla belediye olarak aylık 500 lira ayni yardımda bulunacağız. Tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Toroslar Belediye Meclisi’nde, ilçedeki Atlılar Mahallesi’nin isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Atlılar Mahalle Muhtarı Mutlu Özdemir’in mahalle sakinleri adına belediyeye ilettiği dilekçe değerlendirilerek, Kasım ayı toplantısında meclis gündemine getirildi. Atlılar Mahallesi’nin isminin "Sadiye" olarak değiştirilmesi talebi belediye meclisince oy birliğiyle kabul edildi.
Yılmaz, halk arasında Sadiye olarak bilinen Atlılar Mahallesi’nin yeni isminin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek, "Mahalle sakinlerimizden gelen yoğun istek üzerine Kasım Ayı toplantımızda konuyu meclis gündemimize getirdik. Atlılar Mahallemizin ismini Sadiye olarak değiştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Toroslar Belediye Meclisi’nde önemli kararlar aldıklarını ve bu kararların Toroslar’a hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "İnşallah 2021 yılında yeni bir sayfa açacağız. Felaketlerin, hastalıkların olmadığı sağlıklı, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Meclisimizde önemli kararlar aldık. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Toroslar Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısını 1 Aralık Salı günü saat 14.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

Toroslar Belediyesi’nden muhtarlıklara aylık 500 lira ayni yardım

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