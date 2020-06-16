YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar Belediyesi’nden yeni yerleşim alanlarına yol

Toroslar Belediyesi’nden yeni yerleşim alanlarına yol

MERSİN HABERLERİ  | 16.06.2020 13:23 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin, ilçe genelindeki yeni yerleşim alanlarının yol ihtiyacını karşılamaya devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Portakal Mahallesi’nde yeni açılan yollarda sathi kaplama asfalt çalışması yapıyor.

Toroslar Belediyesi’nden yeni yerleşim alanlarına yol

Toroslar Belediyesi’nin, ilçe genelindeki yeni yerleşim alanlarının yol ihtiyacını karşılamaya devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında Portakal Mahallesi’nde yeni açılan yollarda sathi kaplama asfalt çalışması yapıyor. Yapılan bu çalışmayla yollar yenilenerek ulaşım için elverişli hale getiriliyor.
"İlçemizin çehresini değiştirecek hizmetlerimize devam edeceğiz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar’ın hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu belirterek, "Ulaşım sorununu çözerek, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasını sağlıyoruz" dedi. İlçe genelindeki artan yapılaşma ve nüfusla birlikte yeni yerleşim alanlarının büyümesine istinaden yeni imar yollarının hızla açıldığı bilgisini veren Yılmaz, "İlçemiz, gelişime açık ve yapılaşmanın da hızla artış gösterdiği bir bölge. Toroslar Belediyesi olarak yeni yapılaşma olan yerlerde yol açma, stabilize, sathi kaplama ve asfalt serim çalışmalarımıza hız verdik. Güvenli ve kaliteli ulaşımın yanı sıra araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için yeni imar yollarını hizmete sunmaya önem veriyoruz. İlçemizin çehresini değiştirecek hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Toroslar Belediyesi’nden yeni yerleşim alanlarına yol

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Mersin Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Mersin Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Beşyol Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Efe Eczanesi
Merkez
Günebakan Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

İşadamı Ve Avukatlarına 'rüşvet' Ve 'hakimi Etkileme' Davası

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.