YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar Belediyesinin kira desteğinden 46 esnaf yararlandı

Toroslar Belediyesinin kira desteğinden 46 esnaf yararlandı

15.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar Belediyesinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kiracılarına sağladığı kira desteğinden 46 esnaf yararlandı.

Toroslar Belediyesinin, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kiracılarına sağladığı kira desteğinden 46 esnaf yararlandı. Pandemi kısıtlaması nedeniyle faaliyetlerine ara veren ve iş yerleri açık olup gelir kaybı yaşayan 46 esnaf, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, bu destekle moral bulduklarını söyledi.
Mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait olan iş yerlerini kiralayan esnafa kira desteğinde bulunacaklarının müjdesini veren Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz’a, esnaftan teşekkür mesajı geldi. Belediye, aldığı Encümen kararıyla konona virüs (Covid-19) salgını sürecinde işleri olumsuz etkilenen ve faaliyetlerine ara veren 20 kiracısından ilk 6 aylık kira bedelini almayarak, kira sözleşmelerini de 6 ay daha uzattı. Belediyenin kiracısı olup iş yeri açık olan 26 esnafın ilk 6 aylık kira bedelinde de yüzde 50 indirim yapıldı. Bu destekle ekonomik yönden bir nebze de olsa rahat bir nefes alacaklarını belirten esnaf, Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

"Pandemi sürecinde esnaf olmak zor. Bu destek, tam zamanında geldi"
Mithat Toroğlu Mahallesinde büfe işleten Nuh Ödemiş, Başkan Yılmaz’ın hizmetlerini yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıkların belirterek, "Pandemi sürecinde kiralarımız konusunda çok zor durumdaydık. Biz dükkanımızı belirlenen saatlerde açıyoruz ama normal günlerdeki gibi işlerimiz olmuyor. Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’ın kira yardımında bulunacağını öğrendiğimizde çok mutlu olduk. Böyle bir desteğe ihtiyacımız vardı. Tam zamanında geldi. Takdir edilecek bir durum, çünkü bütün esnaf şu an büyük bir zorluk çekiyor. Bu tür destekler insanların nefes almasını sağlıyor. İnşallah bu günler de geçecek. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Akbelen Mahallesinde kırtasiye işleten Salih Tekkanat da işlerinin azaldığını ve bu desteğin yerinde olduğunu söyleyerek, "Pandemi nedeniyle bir yıla yakındır okullar kapalı. Bu noktada bizim de işlerimiz azaldı. Belediyemizin kira desteği bizleri çok memnun etti. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

"Bu sürecin üstesinden el birliğiyle geleceğiz"
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Bu süreci güç birliğiyle, dayanışmayla atlatacağız. Esnafımızı her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.
Başkan Yılmaz, belediyenin kiracısı olan esnafa sundukları kira desteğinin hayırlı olmasını dileyerek, "Mülkiyeti belediyemize ait olan iş yerlerini kiralayan esnafımıza ilk 6 ay kira desteğinde bulunuyoruz. Hepimize düşen görev salgın tamamen bitinceye kadar alınan tedbirlere riayet etmektir. İnşallah bu tedbirlere harfiyen uyarak daha sağlıklı günlere kavuşacağız. İlçemizin kalkınması ve ekonomik hareketliliğin arttırılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

Mersin Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:46
Öğle
12:56
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Deren Eczanesi
Akdeniz
Mutlu Eczanesi
Akdeniz
Yeni Eczanesi
Akdeniz
Karanfil Eczanesi
Mezitli
Mervem Eczanesi
Mezitli
Ezgi Eczanesi
Toroslar
Tolga Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Genç yetenek Barkan Canbolat, dünyanın en iyi 4’üncü gitaristi oldu

Genç yetenek Barkan Canbolat, dünyanın en iyi 4’üncü gitaristi oldu

Akdeniz Belediyesinin evde bakım ve temizlik hizmeti aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesinin evde bakım ve temizlik hizmeti aralıksız sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine sıfır atık belgesi

Mersin Büyükşehir Belediyesine sıfır atık belgesi

Büyükşehir Belediyesi çalışanı gazeteci Turan Dal, lösemi hastasına umut oldu

Büyükşehir Belediyesi çalışanı gazeteci Turan Dal, lösemi hastasına umut oldu

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e yeni semt pazarı yapıyor

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir’e yeni semt pazarı yapıyor

Silifke’deki "Bilim Merkezi" öğrencilerin ufkunu genişletecek

Silifke’deki "Bilim Merkezi" öğrencilerin ufkunu genişletecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.