Toroslar EDAŞ Osmaniye'de kış hazırlıklarını sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ il genelinde toplamda 155 milyon liraya ulaşan bütçeyle 52 dağıtım trafosu, 2 güç trafosu, 92 alçak gerilim saha dağıtım panosu ve 24 beton köşk tesis etti.

Toroslar EDAŞ, montajını gerçekleştirdiği 21 hücre, 1966 direk ve 1247 aydınlatma armatürüne ek olarak, 88 bina, 75 direk üstü trafo, 40 saha dağıtım kutusu ve 1145 kilometre uzunluğundaki hattın bakımını tamamladı.

Şehir merkezi dahil 7 ilçenin farklı köy ve mahallelerinde 301 personel, 65 araç ile şebekenin tamamını gözden geçirerek bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, 75 kilometre uzunluğunda yeraltı kablosu ve 25 kilometrelik enerji nakil hattı tesis ederek alternatif hatlarla elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bakım çalışmaları kapsamında yoğun kar veya fırtına gibi atmosfer kaynaklı afetlere karşı hazırladığı afet aksiyon planlarıyla oluşabilecek arızaların en kısa sürede giderilmesi için gerekli araç bakımları tamamlandı, arıza onarımında ihtiyaç duyulabilecek teknik malzemeler lojistik hizmet merkezlerinde depolandı.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye'ye ek olarak Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis ve Mersin illerinde hizmet veriyor. Söz konusu illerden birinde, yoğun kar, fırtına ya da sel gibi olağanüstü afetlere işaret eden meteoroloji tahminlerinin oluşması durumunda şirket, hizmet verdiği diğer illerden veya diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden destek ekiplerini teyakkuza geçiriyor.

Söz konusu meteorolojik tahminlerin gerçekleşmeye başlamasıyla Toroslar EDAŞ, kesintisiz enerji için söz konusu destek ekiplerini ilgili araç ve ekipmanlarıyla en hızlı şekilde afet bölgesine intikal ettiriyor.

