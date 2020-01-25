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Toroslar Kar Festivali ertelendi

MERSİN HABERLERİ  | 25.01.2020 08:30 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi tarafından 25-26 Ocak tarihlerinde Arslanköy yaylasında düzenleneceği duyurulan Toroslar Kar Festivali’nin, Elazığ’daki deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz” dedi."Kalbimiz, aklımız Elazığ ve çevre illerinde" diyen Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş, birçok da yaralımız varken festival yapmamız mümkün değil.

Toroslar Kar Festivali ertelendi

Toroslar Belediyesi tarafından 25-26 Ocak tarihlerinde Arslanköy yaylasında düzenleneceği duyurulan Toroslar Kar Festivali’nin, Elazığ’daki deprem dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremi üzüntüyle öğrendiklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz” dedi.
"Kalbimiz, aklımız Elazığ ve çevre illerinde" diyen Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş, birçok da yaralımız varken festival yapmamız mümkün değil. Acımız ortak. Her şeyden önce vatandaşlarımızın güvenliği geliyor. Bölge belediye başkanlarımızla görüştük. Toroslar Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. İletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Böyle bir acının tekrarlanmamasını temenni ediyor, can kaybının artmamasını diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Arslanköy’de gerçekleştirilmesi planlanan Toroslar Kar Festivali’ni ileri bir tarihe erteledikleri kaydeden Yılmaz, “Tarihler hakkında vatandaşlarımızı tekrar bilgilendireceğiz” diye konuştu.

Toroslar Kar Festivali ertelendi

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