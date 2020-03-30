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Toroslar zabıtasından pazar esnafına 3 metre uyarısı

MERSİN HABERLERİ  | 30.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimler gerçekleştirdi.Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge gereği, pazar tezgahları arasında 3 metre mesafe bulunmasına ilişkin semt pazarlarında denetimler yapan ekipler, ayrıca pazar esnafına eldiven ve maske kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında 3 metre kuralına yönelik denetimler gerçekleştirdi.
Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge gereği, pazar tezgahları arasında 3 metre mesafe bulunmasına ilişkin semt pazarlarında denetimler yapan ekipler, ayrıca pazar esnafına eldiven ve maske kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu. Pazar esnafından tek kullanımlık eldiven kullanmalarını da isteyen ekipler, tezgahlardaki hijyen ve temizliğe daha çok dikkat edilmesi ve müşterilerin ürünleri dokunarak seçmemeleri gibi konularda da bilgiler verdi.
"Salgınla mücadelede sosyal mesafeyi korumalıyız"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan olan pazarlarda hijyen, temizlik ve sosyal mesafe kuralına yönelik denetimlerini sıklaştırdıklarını söyledi. Korona virüs salgınını önlemenin en önemli kuralının sosyal mesafeyi korumak ve yakın temastan kaçınmak olduğunu belirten Yılmaz, "Ekiplerimiz, ilçemiz genelindeki semt pazarlarında yoğunluğu azaltmak amacıyla tezgahlar arasında 3 metre mesafenin bulunmasına ilişkin denetimler yapıyor. Bu salgının önlenmesi için sosyal mesafeyi korumalıyız. Bu nedenle vatandaşlarımızdan maksimum evde kalarak dışarıya çıkmalarını istiyoruz. Toroslar Belediyesi olarak korona virüs ile ilgili mücadele kapsamında alınması gereken tüm tedbirleri uyguluyoruz" dedi.

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