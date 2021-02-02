Toroslar zabıtasından sıkı denetim

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren market, alışveriş merkezi ve semt pazarlarına yönelik hijyen ve fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyet yaşamamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, hijyen başta olmak üzere ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat listelerini kontrol ederek reyon ve kasa fiyatı karşılaştırmaları yaptı. Ekipler, vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için gerçekleştirdiği denetimlerde, semt pazarlarındaki tezgahları da inceleyerek etiketlere ürünlerin kilo fiyatlarının yazılması konusunda pazar esnafını uyardı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, önceliklerinin toplum sağlığını korumak olduğunu belirterek, Ekiplerimizin de özverili çalışmalarıyla ilçemizdeki denetimleri sürdürecek, haksız kazancın önüne geçeceğiz. Bu denetimleri hemşehrilerimizin alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapmaları için gerçekleştirmekteyiz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşan hemşehrilerimiz, istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00 telefonunu arayarak iletebilirler” dedi.

