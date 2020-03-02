YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da 12 parka şehitlerin isimleri verilecek

Toroslar’da 12 parka şehitlerin isimleri verilecek

MERSİN HABERLERİ  | 02.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin isimlerini ilçede bulunan parklarda yaşatacak.

Toroslar’da 12 parka şehitlerin isimleri verilecek

Toroslar Belediyesi, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin isimlerini ilçede bulunan parklarda yaşatacak. Toroslar’daki 12 parka şehitlerin isimlerinin verilmesini içeren teklif, Toroslar Belediye Meclisinde ilgili komisyonlara havale edildi.
Toroslar Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yapıldı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Toplantının başında Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Çok zor bir hafta geçirdik. Büyük bir acı yaşadık. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.
Toplantıda, şehitlerin isimlerinin ilçedeki 12 parka verilmesiyle ilgili teklif meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yılmaz, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen Mehmetçiklerimiz için ne yapsak az. Onların aziz hatırasını yaşatmak adına ilçemizdeki 12 parkımıza isimlerini vereceğiz" diye konuştu.
Şehitlerin isimlerinin parklara verilmesine ilişkin teklif görüşülerek, Gençlik ve Spor ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşleri Komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi.

AKOB’a Toroslardan 11 bin lira destek
Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneğinin (AKOB) 28-29 Mart’ta Mersin’de düzenleyeceği ‘AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması’ için Toroslar Belediyesi bütçesinden 11 bin TL maddi destek sağlanmasına ilişkin teklif ise kabul edildi.
Yılmaz, "AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması, ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşların desteklediği bir yarışmadır. Toroslar Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
Toplantıda, Toroslar Belediyesinin bu yılki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesine ilişkin teklif görüşülerek, Başkan Yılmaz’a borçlanma yetkisi verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

"Yatırımcıları bölgemize bekliyoruz"
Toroslar’ın kalkınması ve gelecek vizyonunu oluşturan projelerin hayata geçmesi için yatırım yapmanın hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Biliyoruz ki, iş sorunu yapılacak olan yatırımlar ile ortadan kalkar. Bölgemizde yatırım yapmak isteyen girişimcilere kapımız açık. Yeni açılacak işletmeler ve yatırımlarla istihdama katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.
Toroslar’ın düzenli ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için çalışmaları hızlandıran Başkan Yılmaz, 1. Etap İmar Planı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planıyla ilgili maddeyi meclis gündeminde taşıdı. Bu kapsamda, Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arasındaki yaklaşık 165 hektar alanda yapılacak olan 2. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin teklif görüşülerek oy birliğiyle İmar ve Bayındırlık ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edildi.
Arpaçsakarlar Mahallesi ve çevresini kapsayan 412 hektar alanda yapılacak olan 1. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun ortak raporu ise oy birliğiyle kabul edildi.

Toroslar’da 12 parka şehitlerin isimleri verilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Mersin Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:45
Sabah
07:04
Öğle
12:59
İkindi
16:11
Akşam
18:43
Yatsı
19:57

Mersin Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Aysel Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Güngör Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Merdan Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
Merkez
Sarıyıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mersin’de okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi

Mersin’de okul bahçelerine 400 hünnap fidanı dikildi

Tarsus’ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

Tarsus’ta "çöp evden" 1 kamyon çöp çıktı

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mersin’de denizde kaybolan bekçi 29 gündür aranıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Polis Memuru Kansere Yenik Düştü

Polis Memuru Kansere Yenik Düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.