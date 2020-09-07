Toroslar’da 240 bin ton asfalt döküldü

Toroslar Belediyesince bir yılda 26 mahallede yaklaşık 240 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelişimin hızla devam ettiği ve yeni yapılaşmaya paralel olarak nüfusun her geçen gün artan Toroslar ilçesinde, yol yapım ve bakım çalışmaları başarılı bir şekilde uygulanıyor. Asfalt çalışmalarının yanında kilit parke yol ve kaldırım, imara uygun yeni yol açım ve düzenleme çalışmaları da planlı bir şekilde devam ederken, yaylalara ulaşımı sağlayan yollarda da iyileştirme yapılarak kesintisiz ve güvenli ulaşım hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Osmaniye, Zeki Ayan, Yalınayak, Portakal, Mevlana, Karaisalı, Toroslar, Ayvagediği, Tozkoparan, Turunçlu, Demirtaş, Sağlık, Kurdali, Çukurova, Mithat Toroğlu, Akbelen, Korukent, H. Okan Merzeci, Arpaçsakarlar, Çavuşlu, Soğucak, Turgut Türkalp, Yusuf Kılıç, Çağdaşkent, Mustafa Kemal ve Alsancak mahallelerinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Asfaltlama çalışmaları, belli bir program dahilinde diğer mahallelerde de devam edecek.

"Çalışmalarımızı tempolu bir şekilde sürdürüyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir taraftan korona virüsle yoğun şekilde mücadele ettiklerini bir taraftan da asfaltlama çalışmaları ile ilçedeki eskiyen ve bozulan yolları yenileyerek, sokakları daha modern bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Toroslar’ın, 300 bini aşkın nüfusu ve 67 mahallesiyle Mersin’in en büyük ilçesi konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "Bir kentin gelişiminde alt ve üst yapı çalışmalarının önemi büyük. Bir yandan halkımızın sağlığını korumak adına virüsle mücadele çalışmalarını başarıyla yürütürken, bir yandan da ilçemizi güzelleştirmek adına yol yapım ve asfalt çalışmalarımızı aralıksız gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri ve teknik gezilerimiz kapsamında oluşturduğumuz plan ve program dahilinde asfalttan, parke taşına ve yeni yol açımına kadar ilçemizin bir çok noktasında tempolu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar söz verdiğimiz gibi birçok mahallemizde asfalt serim çalışması yaparak, vatandaşımızın hizmetine sunduk. Sokaklarımızın daha güzel ve güvenilir olması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

