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Toroslar’da 3 Ocak coşkusu dijital ortama taşındı

MERSİN HABERLERİ  | 04.01.2021 15:41 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, bu yıl 3 Ocak Zafer Yürüyüşünü pandemi dolayısıyla gerçekleştiremezken, zafer coşkusunu dijital ortamda yaşattı.

Toroslar Belediyesi, bu yıl 3 Ocak Zafer Yürüyüşünü pandemi dolayısıyla gerçekleştiremezken, zafer coşkusunu dijital ortamda yaşattı. Zaferin 99’uncu yıl dönümü, ünlü sanatçıların online konseriyle taçlandı.
3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamalarını her yıl şölene dönüştüren Toroslar Belediyesi, bu yıl pandemi nedeniyle kutlamaları evlere taşıdı. Ünlü sanatçılar Azerin, Esat Kabaklı, Aşık Sefai, Grup Volkan ve İlyas Öztürk, televizyon ekranlarından ve Toroslar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle buluştu.
Mersin’in kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan sanatçılar, Mersin ve Toroslar için birbirinden güzel türküler seslendirerek, milli ruhu doruklara çıkarttı. Milli mücadele dönemine ilişkin duygu ve düşüncelerini de paylaşan sanatçıların performansı büyük beğeni topladı.
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü için hazırladıkları özel konserden dolayı sanatçılara teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise sağlıklı günlerde nice etkinliklerle yine bir araya geleceklerini söyledi.
Korona virüsle mücadele edilen bu zorlu dönemde alınan önlemler kadar moral ve motivasyonun da önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümünü çok daha görkemli ve geniş katılımla kutlamak isterdik. Ama inşallah bu zorlu süreci de en kısa sürede atlatacak ve hemşehrilerimizle yine kol kola bir arada olacağız. 3 Ocak ruhuna yakışır bir şekilde seslendirdikleri eserlerle 99 yıl önceki heyecanı yüreklerimizde hissettiren, bizlere selamlarını ve en içten kutlamalarını gönderen sanatçılarımıza da canı gönülden teşekkür ederiz. Bugünü bayram kılan bütün kahramanlara selam olsun" diye konuştu.

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