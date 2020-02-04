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Toroslar’da 4 mevsim spor yapma imkanı

MERSİN HABERLERİ  | 04.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi’nin spor alanında sürdürdüğü çalışmalarla kentin spor merkezi haline gelen Toroslar ilçesinde, 7’den 70’e herkes sporun farklı dallarıyla tanışma imkanı buluyor.Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çocuk, genç, yaşlı her kesimin aktif spor yaşamın içinde yer almaları amacıyla 14 farklı branşta kurslar açılırken, vatandaşlara yılın 4 mevsiminde spor yapma imkanı sunuluyor.

Toroslar Belediyesi’nin spor alanında sürdürdüğü çalışmalarla kentin spor merkezi haline gelen Toroslar ilçesinde, 7’den 70’e herkes sporun farklı dallarıyla tanışma imkanı buluyor.
Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, çocuk, genç, yaşlı her kesimin aktif spor yaşamın içinde yer almaları amacıyla 14 farklı branşta kurslar açılırken, vatandaşlara yılın 4 mevsiminde spor yapma imkanı sunuluyor. Futbol, basketbol, bocce, tenis, güreş, voleybol, hentbol, motor sporları, genel cimnastik, yüzme, atletizm, geleneksel okçuluk, modern okçuluk, halk oyunları olmak üzere 14 farklı branşta ve 24 uzman eğitmen eşliğinde verilen kurslar yoğun ilgi görüyor.
"Şampiyonlar yetiştiriyoruz"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlıklı bir yaşamın yolunun spordan geçtiğini belirterek, "İlçemizde spor yapmak isteyen herkes, açmış olduğumuz spor kurslarına başvuru yaparak sporu hayatlarının merkezine alabilir. Bu anlamda herkesi kurslarımızda hocalarımız eşliğinde spor yapmaya bekliyoruz" dedi. Sportif başarı için alt yapının önemine değinen Yılmaz, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor kulüplerinin başarılarıyla da gurur duyduklarını belirterek, "Spor alanında yapmış olduğumuz çalışmaların, bizlere başarılarla geri dönmesi yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılarımız kentimiz için gurur kaynağıdır. Sporcularımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

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