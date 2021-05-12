Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel

Toros Dağları'nda ilkbahar mevsimiyle yemyeşil bir görüntüye bürünen yaylalar, güzel manzaralar oluşturuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı, Toros dağlarının eteklerine kurulu Yeşildağ ile Adaköy mahalleleri arasında bulunan Apsıngır Yaylası, tam kapanma günlerinde insan hareketliliğinin olmaması nedeniyle adeta sessizliğe büründü.

Sarı renkte çiçeklerle bezeli yaylada otlanan büyükbaş hayvan sürüleri ile beslenebilmek için yiyecek arayışına giren leylek sürüleri, renkli görüntüler sergiliyor.

Büyükbaş hayvan sürüleri ile leylekler, içme suyu ihtiyacını da yaylanın ortasından geçen akarsulardan karşılıyor.



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