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Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel

12.05.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar'da baharla yeşile bürünen yaylalar bir başka güzel

Toros Dağları'nda ilkbahar mevsimiyle yemyeşil bir görüntüye bürünen yaylalar, güzel manzaralar oluşturuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı, Toros dağlarının eteklerine kurulu Yeşildağ ile Adaköy mahalleleri arasında bulunan Apsıngır Yaylası, tam kapanma günlerinde insan hareketliliğinin olmaması nedeniyle adeta sessizliğe büründü.

Sarı renkte çiçeklerle bezeli yaylada otlanan büyükbaş hayvan sürüleri ile beslenebilmek için yiyecek arayışına giren leylek sürüleri, renkli görüntüler sergiliyor.

Büyükbaş hayvan sürüleri ile leylekler, içme suyu ihtiyacını da yaylanın ortasından geçen akarsulardan karşılıyor.

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