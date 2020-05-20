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Toroslar’da bayram coşkusu evlere taşındı

MERSİN HABERLERİ  | 20.05.2020 11:21 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin 19 Mayıs gezici tırı, sokak sokak gezerek bayram coşkusunu evlere taşıdı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin 19 Mayıs gezici tırı, sokak sokak gezerek bayram coşkusunu evlere taşıdı. Onuncu Yıl Marşı’nı hep bir ağızdan söyleyen Mersinliler, evlerinden bayraklarıyla, alkışlarıyla korteje eşlik etti.
Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Toroslar Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan gezici tır ile ayrı bir coşkuya dönüştü. Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve balonlarla süslenen tır, marşlar eşliğinde mahalle mahalle, sokak sokak dolaştı. Görsel şölene dönüşen kutlamalara vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarıyla ve bayraklarıyla eşlik etti.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da 19 Mayıs tırı ile ilçeyi karış karış gezerek hemşehrilerini selamladı. Balkonlarından ve iş yerlerinin önünden korteji takip eden vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Yılmaz, coşkuya ortak olan herkese teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Unutulmaz anlar yaşayan vatandaşlar ise bu anları telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.
"İmanımız, inancımız ve milli irademizle her şeyin üstesinden geliriz"
"Ecdadımızdan emanet aldığımız bu aziz vatanımıza aynı şuurla sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerinin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Yılmaz, "19 Mayıs 1919 tarihi, ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli bir gün. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Samsun’a çıktığı bir gün değil, aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin yakıldığı ve milli mücadelenin ilk adımının atıldığı gündür. Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl 19 Mayıs’ta halkımızla meydanlarda bir araya gelemedik. Ama biz, her türlü sıkıntıdan ve her türlü yokluktan bir zafer çıkarmasını bilen bir milletiz. Atatürk, İstanbul’dan ayrılırken İngiliz kuvvetleri tarafından Bandırma Vapuru’nda arama yapılıyordu. Ulu Önderimiz, gülüyor ve şunu söylüyor, ’Biz de silah yok ama imanımız, inancımız ve aklımız var.’ O iman, inanç, akıl ve güçle Kurtuluş Savaşını kazandık ve bugünlere ulaştık. Biraz daha sabır diyoruz. Devletimizin gücü, milletimizin iradesi, imanımız ve inancımızla bu süreci de başarılı bir şekilde en kısa sürede atlatacağız inşallah" dedi.

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Ezgi (Yenişehir) Eczanesi
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Gökçe Eczanesi
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Hekim Eczanesi
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İdil Eczanesi
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Kaplan Eczanesi
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