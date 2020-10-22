YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ yapılacak

Toroslar’da ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ yapılacak

MERSİN HABERLERİ  | 22.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesince Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 25 Ekim Pazar günü Arslanköy’den Yüksekoluk Mahallesi’ne kadar ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ düzenleneceği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "En büyük eserim" dediği cumhuriyetin ilan edilişinin 97’nci yılı, Toroslar’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tenis, bocce ve futbol turnuvaları düzenleyen Toroslar Belediyesi, ’Milli mücadeleden bugüne’ sloganıyla yapacağı ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ne tüm Mersinlileri bekliyor."Doğaseverler, 10 kilometrelik parkurda cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacak"Doğa yürüyüşü, 25 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Mersin’de Kuvayi Milliyenin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan Arslanköy Yaylası’ndaki Durnaz çeşmesinden başlayacak.

Toroslar’da ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ yapılacak

Toroslar Belediyesince Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 25 Ekim Pazar günü Arslanköy’den Yüksekoluk Mahallesi’ne kadar ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ düzenleneceği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "En büyük eserim" dediği cumhuriyetin ilan edilişinin 97’nci yılı, Toroslar’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tenis, bocce ve futbol turnuvaları düzenleyen Toroslar Belediyesi, ’Milli mücadeleden bugüne’ sloganıyla yapacağı ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ne tüm Mersinlileri bekliyor.
"Doğaseverler, 10 kilometrelik parkurda cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacak"
Doğa yürüyüşü, 25 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Mersin’de Kuvayi Milliyenin başladığı yer olan ve Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan Arslanköy Yaylası’ndaki Durnaz çeşmesinden başlayacak. 10 kilometrelik parkurda gerçekleşecek doğa yürüyüşü, Yüksekoluk Mahallesi’nde bulunan Yarıkpınar mevkiisinde son bulacak.
Doğaseverlerin yanı sıra dernek ve sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı yürüyüş, pandemi kuralları dikkate alınarak gerçekleşecek.
"3 noktada ücretsiz servis imkanı"
Toroslar Belediyesi, yürüyüş için saat 08.00’de Toroslar Belediyesi hizmet binası önü, Toroslar Kaymakamlığı önü ve eski Devlet Hastanesi karşısından ücretsiz servis imkanı da sağlayacak.
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşamak istediklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bu heyecanımıza ortak olmak isteyen herkesi yürüyüşümüze bekliyoruz" dedi. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister" sözünden ve spora verdiği önemden yola çıkarak doğa yürüyüşü düzenlediklerini kaydeden Yılmaz, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Toroslar’da ’Cumhuriyet doğa yürüyüşü’ yapılacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Uluslararası ISIF Fuarı’na GAÜN damgası
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
Amedspor, deplasman galibiyeti özlemine son verdi
(özel) 97 yaşında kazada öldü
(özel) 97 yaşında kazada öldü
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Başkan Eroğlu: "Elimizi taşın altına koyduk"
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Sokaklar parke taşlarıyla kaplanıyor
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı

Mersin Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
12:31
İkindi
15:35
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Çamlıbel Eczanesi
Akdeniz
Sucuoğlu Eczanesi
Akdeniz
Yamaç Eczanesi
Akdeniz
Aytaç Eczanesi
Mezitli
Eren Eczanesi
Mezitli
Gözne Eczanesi
Toroslar
Yiğit Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”
“Mersin bir altın madeni ama işletilemiyor”
Serada 9 Bin 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Serada 9 Bin 700 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.