YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor

Toroslar’da dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 11.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı 7 gün 24 saat esası ile ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs tedbirleri kapsamında Mersin’in de aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonunu kapsayan iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Toroslar Belediyesi ekipleri de tedbiri elden bırakmadı.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgınına karşı 7 gün 24 saat esası ile ilçe genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs tedbirleri kapsamında Mersin’in de aralarında bulunduğu 31 ilde hafta sonunu kapsayan iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Toroslar Belediyesi ekipleri de tedbiri elden bırakmadı. Ekipler, yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek olan ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul işletmeleri ile eczaneleri sabahın ilk saatlerinde ilaçlayarak dezenfekte etti.
“Tedbirlerimizi arttırdık”
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ülke genelinde salgının başladığı günden bu yana ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri, eczaneler, iş merkezleri ve otobüs durakları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını söyledi. Hafta sonunu kapsayan iki gün sokağa çıkma yasağının sosyal mesafenin azalması amacıyla uygulanan bir tedbir olduğunu belirten Yılmaz, “Tüm dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına alan salgınla ilgili devletimiz çok titiz bir çalışma yürütüyor. Yerel yönetimler olarak bizler de halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla bu çalışmaya etkin bir mücadele ile destek veriyoruz. Virüs tehlikesine karşı en önemli tedbirlerden biri evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumaktır. Toroslar Belediyesi olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz. Kurallara uyarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Korona virüs Covid-19’dan kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Vezirköprü’ye 14 gün karantina

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Ordu’da vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti

Mersin Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:42
Sabah
06:06
Öğle
12:48
İkindi
16:26
Akşam
19:19
Yatsı
20:37

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Atasoy Eczanesi
Merkez
Burcu Tüz Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Elif (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Gülçin Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Huzurevleri de korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında sürücü hayatını kaybetti

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

Silifke’de ’koronavirüs’ten korunma yolları anlatıldı

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mut’ta Çukur Çanak Mantarı Geçim Kaynağı Oldu

Mut’ta Çukur Çanak Mantarı Geçim Kaynağı Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.