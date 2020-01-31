YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Toroslar’da ’Kar festivali’ heyecanı

Toroslar’da ’Kar festivali’ heyecanı

MERSİN HABERLERİ  | 31.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Mersinlilerin heyecanla beklediği Toroslar Kar Festivali, bu hafta sonu 1-2 Şubat tarihlerinde Arslanköy’de yapılacak.Toroslar Belediyesi’nin, Mersin’de bir ilki gerçekleştireceği kar festivalinde sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunulacak.

Mersinlilerin heyecanla beklediği Toroslar Kar Festivali, bu hafta sonu 1-2 Şubat tarihlerinde Arslanköy’de yapılacak.
Toroslar Belediyesi’nin, Mersin’de bir ilki gerçekleştireceği kar festivalinde sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunulacak. Beyaz bir örtüyle kaplanan dağ manzarası eşliğinde yamaç paraşütü yapma imkanı sunan festivalde, kayak, snowboard ve kızakla kaymanın keyfi de yaşanacak. Ünlü rap sanatçısı Eypio’nun konseriyle taçlanacak olan festivale, ’Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Buz Heykel Sergisi, Kayaklı Koşu, Kardan Adam Yarışması’ ve animasyon gösterileri de ayrı bir renk katacak. 1 Şubat Cumartesi günü ve 2 Şubat Pazar günü olmak üzere iki gün sürecek festivalde, katılımcılar dolu dolu bir hafta sonu geçirecek. Bölge esnafı da açılacak stantlarda birbirinden lezzetli yöresel ürünlerin satışını yapma imkanı da bulacak.
Kayak, snowboard ve kızakla kayma keyfi yaşanacak
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, herkesi festivalin coşkusuna katılmaya davet etti. Kentte kış turizminin canlandırılmasını amaçlayan festivalin kış sporlarıyla tanışmak isten vatandaşlar için de bir fırsat olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hemşehrilerimizin merakla beklediği kar festivalimizi bu hafta sonu Arslanköy yaylamızda yapacağız. Farklı aktivitelerle vatandaşlarımızla güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Festivale katılan vatandaşlarımız hem eğlenecek hem de profesyonel sporcuların kayak, snowboard ve kızakla kayma keyfine de ortak olacak. Toroslarımızın yaylalarının yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Kış mevsiminde ortaya çıkan bu doğal güzelliği herkesin görmesini ve tanımasını istiyoruz" dedi.
Öte yandan Başkan Yılmaz, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile birlikte festival alanında inceleme yaptı. Federasyon Başkanı Oto, Toroslar’ın muhteşem bir güzelliğe sahip olduğunu söyleyerek, bu festivalin Arslanköy’de geleneksel hale gelmesini istediklerini belirtti.
Bölgenin kış turizmini de katkı sunacak bu festivalin şimdiden kente hayırlı olmasını dileyen Oto, "Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a kış sporlarına ve turizmine sunduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Salih Kapusuz’un acı günü

Salih Kapusuz’un acı günü

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

AK Parti’den YSK Başkanı Akkaya’ya ziyaret

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Vatandaş istedi, Büyükşehir yaptı

Büyükşehir sağlık ekibinden anında müdahale

Büyükşehir sağlık ekibinden anında müdahale

Mersin Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:47
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aysel Eczanesi
Merkez
Baturay Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Kaleyolu Eczanesi
Merkez
Merve Önel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.