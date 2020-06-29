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Toroslar’da ’kontrollü sosyal hayat’ denetimleri sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 29.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.İş yerlerinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, emniyet, sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri de eşlik etti.

Toroslar’da ’kontrollü sosyal hayat’ denetimleri sürüyor

Toroslar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.
İş yerlerinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını kontrol eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerine, emniyet, sağlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri de eşlik etti. Vatandaşların ’kontrollü sosyal hayat’ sürecini daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda sürdürebilmeleri amacıyla yapılan denetimlerde, iş yerinin temizliği ve hijyeni başta olmak üzere sosyal mesafe kuralına uyulması, maske takılması, dezenfektan bulundurulması, tek kullanımlık önlük ve havluların tercih edilmesi, randevu usulüne göre hizmet sunulması gibi birçok konuda işletme sahipleri ve çalışanları bilgilendirildi.
Yapılan denetimler sonucunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kuralları kapsamında eksikleri tespit edilen iş yeri sahipleri eksiklerin giderilmesi konusunda uyarıldı.
"Lütfen rehavete kapılmayalım"
Halk sağlının korunması amacıyla ilçe genelinde tedbirlerin en üst seviyede devam ettiğini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm hemşehrilerinden kontrollü hayat sürecinde de rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Tabi ki halen süreç bitmiş değil. Salgınla mücadele konusunda ilçemiz genelinde önemli bir başarı kaydettik. Bunu korumamız lazım. Tüm işletmelerin belirlenen kurallara harfiyen uymaları amacıyla denetimlerimize periyodik olarak devam ediyoruz. Berber ve kuaför salonları da temizlik ve hijyene en çok dikkat edilmesi gereken yerler. Tedbirlere uyan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız" dedi.

Toroslar’da ’kontrollü sosyal hayat’ denetimleri sürüyor

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