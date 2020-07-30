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Toroslar’da kurban satış yerleri ilaçlandı

MERSİN HABERLERİ  | 30.07.2020 13:22 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki kurban satış yerlerinin, Toroslar Belediyesi ekiplerince ilaçlandığı bildirildi.Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm önlemler alındı.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki kurban satış yerlerinin, Toroslar Belediyesi ekiplerince ilaçlandığı bildirildi.
Toroslar Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm önlemler alındı. Bu kapsamda belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki kurban satış alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Korukent Mahallesi’nde bulunan 30 dönümlük alanın yanı sıra yaylalarda iki noktada kurulan kurban satış alanları kara sineğe karşı ilaçlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kara sineğin oluşabileceği yüzeylerde, çöp konteynerlerinde, hayvan gübre alanları ile lavabo ve çevrelerinde kapsamlı bir ilaçlama çalışması yaptı.
Öte yandan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Korukent Mahallesi’nde hazırladıkları kurban satış alanını ziyaret ederek, besicilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Bayram öncesi kurban satış alanlarını ilaçlayarak vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını almalarını ve besicilerin hizmetlerini sağlıklı bir ortamda yapmalarını amaçladıklarını belirten Yılmaz, otopark, dinlenme noktası, su tesisatı, lavabo ve banyoların da yer aldığı kurban satış alanının tüm ihtiyaçlara cevap verdiğinin altını çizdi. Yılmaz, "Hemşehrilerimizin Kurban Bayramını huzur içerisinde geçirebilmeleri için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımız, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında kurban satış yerlerinde görevlendirdiğimiz belediye ekiplerimizden yardım alabilirler. Herkesin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum" dedi.
Korukent Mahallesi’nde Oto Galericiler Sitesinin alt tarafında kurulan kurban satış alanına bu yıl da çeşitli illerden gelen besiciler ise tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve belediye ekiplerinden memnun olduklarını belirterek, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ettiler.

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