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Toroslar’da normalleşme ebeveynlere anlatılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, pandemi sürecinde olduğu gibi yeni normalleşme sürecinde de terapi desteği sunarak vatandaşların yanında oluyor.Korona virüs günlerinde online hizmet veren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nin alanında uzman psikologları, sürecin doğru yönetilmesi adına ailelerle videokonferans yoluyla görüşmeye devam ediyor.

Toroslar’da normalleşme ebeveynlere anlatılıyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, pandemi sürecinde olduğu gibi yeni normalleşme sürecinde de terapi desteği sunarak vatandaşların yanında oluyor.
Korona virüs günlerinde online hizmet veren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nin alanında uzman psikologları, sürecin doğru yönetilmesi adına ailelerle videokonferans yoluyla görüşmeye devam ediyor. Psikologlar, ailelerle ile zoom uygulaması üzerinden online yaptıkları söyleşide, çocukların normalleşme sürecine uyumu ve alınması gereken tedbirleri anlatıyor. Normalleşme sürecine herkesin farklı bir şekilde adapte olabileceğine dikkat çeken psikologlar, ebeveynlerden bu dönemde de kaygılarını çocuklarına yansıtmamalarını isteyerek, çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurulmasının ve kuralların sade bir dille anlatılmasının önemine dikkat çekiyorlar.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüs salgını sorası başlayan normalleşme döneminin çocuklara uygun bir şekilde anlatılması amacıyla ailelere uzman psikologlar eşliğinde destek verdiklerini söyledi. Sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına azami şekilde uyulması gereken yeni normal bir sürecin yaşandığını belirten Yılmaz, ailelerin bu süreçte çocuklarına rol model olabileceğine dikkat çekerek, "Özellikle çocuklarımız zor bir süreçten geçti. Eğitimlerinden, alışkanlıklarından uzak kaldılar. Şuanda da kontrollü sosyal hayat dönemini yaşıyoruz. Çocuklarımızın bu döneme de adapte olabilmelerini ve kendilerini güvende hissetmelerini çok önemsiyoruz. Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, hijyene dikkat etmek halen önemli. Bu önlemleri almak kendimizi, ailemizi ve diğer insanları koruyacaktır. Bu konuda uzmanların önerilerini takip etmemiz gerekir. Bu nedenle uzman psikologlarımız eşliğinde ailelere yeni normalleşme süreci ile ilgili destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Toroslar’da normalleşme ebeveynlere anlatılıyor

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