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Toroslar’da öğrencilere ’sıfır atık’ anlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 10.03.2020 14:06 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu ’Sıfır Atık Projesi’ ile ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüten Toroslar Belediyesi, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerini okullarda sürdürüyor.

Toroslar’da öğrencilere ’sıfır atık’ anlatıldı

Toroslar Belediyesi, ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında öğrencilere farkındalık eğitimleri veriyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu ’Sıfır Atık Projesi’ ile ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını sistemli bir şekilde yürüten Toroslar Belediyesi, bu kapsamda projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerini okullarda sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere atıkların ne olduğu, türleri ve ambalaj atıkları hakkında bilgiler verildi ve geri dönüşümün ülke ekonomisine kazandırılmasının önemi anlatıldı.
Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması ve kaynağında ayrı biriktirilmesi, taşınması ve işlem süreçlerinin hepsini içine alan interaktif sunum, öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.
"Doğa, gelecek nesillere devredilecek emanettir"
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sıfır atığın çok yönlü bir konu olduğunu belirterek, "Toplumun bu konuya duyarlı olması geleceğimiz açısından oldukça önemli. Çevre konusundaki bu eğitim çalışmaları ile öğrencilerimize geri dönüşümün ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasının önemini anlatıyoruz. Onların bu konuda alışkanlık kazanmalarını istiyoruz. Çevrenin ve doğanın bize emanet olduğu bilinciyle hareket ederek, yarınlara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

Toroslar’da öğrencilere ’sıfır atık’ anlatıldı

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