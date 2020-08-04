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Toroslar’da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatandaşların daha güzel, doğal ve temiz ortamda vakit geçirmeleri için ilçe genelindeki park ve yeşil alanları bakımdan geçiriyor.Belediye ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarda ağaç budama, ot biçme, yabani otların toplanmasının yanı sıra bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, doğanın önemine dikkat çekerek, gelecek nesillere bırakacakları en değerli mirasın yeşil alanlar olduğunu söyledi.

Toroslar’da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, vatandaşların daha güzel, doğal ve temiz ortamda vakit geçirmeleri için ilçe genelindeki park ve yeşil alanları bakımdan geçiriyor.
Belediye ekipleri, park, bahçe ve mesire alanlarda ağaç budama, ot biçme, yabani otların toplanmasının yanı sıra bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, doğanın önemine dikkat çekerek, gelecek nesillere bırakacakları en değerli mirasın yeşil alanlar olduğunu söyledi. İlçe sakinlerinin güzel vakit geçirmesi, çocukların gönüllerince oynayıp enerjilerini atabilmeleri adına park ve yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirdiklerini kaydedenYılmaz, Toroslar halkının yaşam kalitesini arttıracak her türlü çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Yılmaz, "İlçemizin sosyal dokusuna değer katacak yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Toroslar inşa ediyoruz. Pandemi süreci halen etkisini yitirmiş değil. Bu nedenle ortak kullanım alanlarının bakım ve temizliğini daha da arttırdık. Amacımız, doğal güzellikleri ve yeşil alanlarıyla zengin bir potansiyele sahip Toroslar’ımızın bu değerlerini korumaktır. Çevre dostu bir belediye olarak çalışmalarımızı bu anlayışla yürütüyoruz" dedi.

Toroslar’da park ve yeşil alanlar bakımdan geçiriliyor

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